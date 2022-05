Los verdaderos motivos del divorcio entre JLo y Marc Anthony

Fuente: Infobae.com

El nombre de Jennifer López tiene la peculiar característica de ser uno de los más importantes dentro de la historia de los latinos, puesto que ha dejado en alto a los hispanohablantes en Estados Unidos y el mundo gracias a sus habilidades artísticas y arduo trabajo. Bailarina profesional -demostrado en el Super Bowl LIV-, actriz de grandes producciones de Hollywood como Un Romance Muy Peligroso -según la crítica (Rotten Tomatoes)– e intérprete de éxitos musicales como On The Floor; sin embargo, vivió un difícil episodio años atrás con quien creyó sería el amor de su vida.

Aunque actualmente la cantante se encuentra dándose una nueva oportunidad en su vida sentimental con antiguo novio Ben Affleck, no todo ha sido “color rosa”, pues años atrás terminó con su matrimonio más conocido, a lado de Marc Anthony, creando una ola de especulaciones que hasta la fecha han perseguido la que fuera una gran historia de amor, pese a que ella ya ha contado su versión de los hechos.

La que parecía ser la nueva gran pareja de “latinos” exitosos cumpliendo el sueño americano, terminó siendo un tema de revistas de chismes baratos en pasillos de supermercados. Luego de que Jennifer López anuncia su mediático divorcio de manera casi inmediata, las especulaciones sobrepasaron a los cantantes, pues se hablaba de una supuesta infidelidad por parte del cantante, así como supuestas manipulaciones sobre ella en aspectos de cómo manejar su carrera profesional y de qué manera ser madre, pero sería tiempo después que López contaría la verdad detrás de sus decisiones siendo aún más polémico y confuso todo.

Se conocieron en 1997 Se conocieron en 1997

De una obra musical al “Sí, acepto”

Todo inició en 1998 cuando él intérprete de grandes éxitos musicales como Vivir Mi Vida, Tu Amor Me Hace Tanto Bien y De Vuelta Pa’ La Vuelta se presentó en una obra musical en Broadway, aparentemente ella se encontraba ahí laborando gracias a la fama que ya había obtenido por producciones como Anaconda -que le valió una nominación a Mejor Actriz en el Premio Saturn– o incluso la película biográfica de la Reina del Tex Mex, Selena Quintanilla. Tiempo después, La Diva del Bronx señaló que aquella noche el salsero le confesó: “Un día de estos serás mi esposa”, sentencia que se volvió realidad muchos años después.

Casi un año después de su flechazo, tiempo en el que diversos medios de comunicación comenzaron a sospechar que aquello era más que un simple gusto pasajero por parte de ambos ya que se les podía ver con demasiada frecuencia. Marc le pidió aparecer en el video de su canción No Me Conoces, la cual formaría parte de su álbum Contra la corriente del año de 1997. La famosa accedió con la condición de que unieran sus voces en una canción que se ha vuelto un clásico romántico, No Me Ames, incluida en su disco On the six.

Marc le pidió aparecer en el video de su canción «No Me Conoces» REUTERS/Mario Anzuoni Marc le pidió aparecer en el video de su canción «No Me Conoces» REUTERS/Mario Anzuoni

Sin querer, dicha canción se ha vuelto uno de sus más grandes clásicos, pues la idea surgió cuando López y Anthony eran solo amigos, una simple casualidad cuando él visitó el estudio de grabación en el que la neoyorkina trabajaba en el álbum mencionado. López logró su cometido en el favor que le había pedido al cantante y fue así como colaboró tiempo después con el puertorriqueño.

Como dato curioso, el sencillo, que es la traducción homónima de un hit italiano lanzado en 1992, relata la historia de un hombre víctima de una enfermedad incurable, por lo que prefiere terminar con su pareja con tal de que ella no sufra las consecuencias de su estado de salud. Si leemos detenidamente la letra escrita por el español Ignacio Ballesteros, podemos darnos cuenta de la dolorosa narración: “Porque no se puede, somos un espejo y tú así serías lo que yo de mi reflejo”.

Una boda llena de controversia por sus exparejas

El cantante colaboro con ella como prometió EFE/Orlando Barría El cantante colaboro con ella como prometió EFE/Orlando Barría

Se casaron el 5 de junio del 2004, en una ceremonia que se dio entre la sorpresa y el misterio, pues Marc tenía solo cuatro días de haber hecho oficial su divorcio, siendo todo un escándalo en diarios de Hollywood que no auguraban nada bueno para el nuevo matrimonio, pues ella también venía de grandes problemáticas ligadas a su vida sentimental, donde incluso la cancelación de su boda con el que ahora otra vez podría intentar casarse, Ben Affleck, la seguía persiguiendo a pesar del tiempo, ya que el actor de The Batman poseía ya un gran renombre en Estados Unidos y el gremio actoral al que también pertenece ella.

Fue un enlace muy discreto que se realizó en la casa de la intérprete en Beverly Hills, muy al estilo de Brad Pitt y Jennifer Aniston, quienes se habían casado cuatro años antes. Tal vez la situación mediática no ayudó para que la boda fuera un gran evento costoso y exclusivo, como lo son las bodas de celebridades americanas, pero de ella inició la historia de amor que muchos aún recuerdan, pues se llegó a pensar que quedarían unidos por siempre en matrimonio.

Los gemelos Emme y Max

En febrero de 2008 nacieron sus gemelos, Emme y Max, y la imagen de felicidad familiar parecía completa. Su vida de mujer casada y madre le daba un aura muy diferente que la de diva o despiadada mujer ambiciosa. Como fruto de su amor y tal vez como símbolo de unión que los mantendrá unidos por siempre, los ahora no tan pequeños, se convirtieron en parte esencial de la vida personal y artística de ambos, pues han influido en la creación de grandes canciones que ahora otros padres dedican a sus hijos sin saber todo el trasfondo de la historia.

Los gemelos nacieron en el 2008 Los gemelos nacieron en el 2008

Del “vivieron felices por siempre” a los episodios de crisis y ansiedad

Tras todos los rumores llegó el anuncio del fin de su matrimonio,fue hasta años después López decidió contar su verdad de una forma más íntima y con un formato que no se interpretara como si lo hiciera por dinero, fama o por revivir sus grandes años en la industria musical, ya que a pesar de que sus incursiones fuera de la música pop han resultado muy bien con la tendencia al reguetón, dando éxitos como El Anillo, Ni Tu Ni Yo y Se Acabó El Amor.

Sería en su libro True Love, libro en inglés y español lanzado el 4 de noviembre de 2014 -una parte de los ingresos se destinó a la Fundación de la Familia López, una organización sin fines de lucro cofundada por ella, que se dedica a mejorar la salud y el bienestar de las mujeres y los niños- donde a cantante reveló la verdadera razón de su ruptura:

“Estaba sentada mientras me maquillaban y de repente sentí que el corazón se me salía del pecho y no podía respirar, empecé a sentir ansiedad. Me pregunté qué me pasaba y me dirigí a mi manager para decirle que algo estaba pasando porque sentía que me estaba volviendo loca”, dijo la artista, refiriéndose a un ataque de pánico que sufrió en ese momento de su vida y que la impulsó a divorciarse de su entonces esposo Marc Anthony. “Mi madre también estaba allí y se acercó a mi lado. Era uno de esos momentos en los que estás asustado, pero no puedes gritar, miré a Benny y a mi madre y pronuncié aquellas palabras: ‘no puedo seguir con Marc’. Después rompí a llorar”, agregó.

“Nadie sabía por lo que estaba pasando. Tenía dos hijos, participaba en American Idol en aquel momento y mi single On the floor era número uno en todo el mundo, pero mi relación se desvanecía y estaba aterrorizada”.

Fueron casi esposos a principios del los años 2000 (Photo by RB/Bauer-Griffin/GC Images) Fueron casi esposos a principios del los años 2000 (Photo by RB/Bauer-Griffin/GC Images)

JLo y Ben Affleck

La pareja más popular del momento en el mundo del espectáculo, pues después de que el actor y la cantante se conocieron en el 2002, durante el rodaje de Gigli y se empezó a organizar lo que parecía ser la boda del año en Estados Unidos, pero se cancelara, ahora le dan una segunda oportunidad al amor, donde incluso ya se habla de completar ahora sí su boda.