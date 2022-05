Max Mendoza rompe el silencio: Nos vamos a defender, no hemos cometido ningún delito

La directiva de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) salió este jueves a responder las acusaciones y denuncias que han surgido en su contra durante la última semana. A la cabeza de Max Mendoza, el polémico dirigente, el consejo de dirigentes calificó los señalamientos como calumnias y anunció que se defenderán de cada una de ellas.

“Toda esta gran mayoría de denuncias que se han venido presentando son en gran medida calumnias a la Confederación Universitaria Boliviana y a las Federaciones Universitarias Locales (FUL)”, respondió el dirigente universitario Mendoza.

El representante estudiantil habló durante más de 10 minutos en un video en la que hizo referencia a las personas que lo denunciaron. Aseguró que sus detractores en la sistema universitario tienen procesos pendientes y observaciones por presuntas irregularidades.

“Nos vamos a defender de todas las denuncias que nos están planteando y los ejecutivos de las ‘fules’ (FUL) no hemos recibido un centavo que no sea de manera correcta y legal y tenemos las instancias para descargar y estamos tranquilos porque no hemos cometido ningún delito, y menos penal”, señaló.

Acto seguido, anunció acciones penales contra los que “difaman el honor de cada de uno de nosotros”.

El presídium del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) resolvió anular el sueldo que percibe el dirigente Mendoza, además de los viáticos que se le asigna y los dos autos que tenía a su disposición, confirmó este jueves el rector de la Universidad Autónomo Tomás Frías, Pedro López.

Ante la consulta de qué significa anular la asignación, el rector de la universidad potosina respondió que supone anular el sueldo de casi 22.000 bolivianos que se le pagaba a Mendoza hasta el mes pasado.

También indicó que la asignación estaba vigente desde enero de 2019, que Mendoza recibía otros beneficios como el acceso a viáticos, viajes al exterior y dos vagonetas de la marca Toyota, que estaban a su entera disponibilidad.

El representante estudiantil observó las denuncias de Jonás Ariel Flores, Ismael Peralta, Eduardo Cortez y a una exfuncionaria que lo denunció por acoso sexual.

Además, se refirió al dinero de un diplomado y afirmó que ese recurso económico “no ha entrado al CUB”.

“Una vez que se aclare el tema, hemos tomado la determinación de también tomar acciones legales contra aquellas personas que están difamando mi honor y a cada uno de nosotros, haciendo quedar mal a la dirigencia universitaria nacional y regional”, anunció.