Máximo representante universitario dice que tuvo 60 reuniones con Evo y destaca gestión de obras con el MAS

Jesus Alanoca

Max Mendoza, presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), admitió este martes tener una “amistad” con el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, con quien se reunió unas 60 veces durante su gestión como presidente y destaca que se gestionaron obras que los docentes no pudieron concretar con el Gobierno.

El máximo representante universitario, en medio de la polémica por el atentado registrado este lunes en la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF), responsabilizó a los docentes por los conflictos que existen en las casas de estudios superiores públicas y rechazó las palabras de la presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, que atribuyó el atentado a un afán de control del poder por parte del oficialismo.

“En la universidad uno puede tener la militancia que quiera, porque eso dice la Constitución Política del Estado y nuestra universidad, uno puede tener la simpatía que quiera, y el tema de la amistad, yo he tenido unas 50 o 60 reuniones con el presidente de entonces, Evo Morales, y también con él hemos generado una amistad, y hemos generado que la universidad boliviana tenga obras, al margen del presupuesto”, afirmó el dirigente en entrevista con ‘De Nueve a Doce’ de radio Compañera.

Cuatro estudiantes fallecieron y otros 83 resultaron heridos en la víspera, en medio de una asamblea estudiantil que tenía la finalidad de aprobar la convocatoria a elecciones para la Federación Universitaria Local (FUL), cuando estalló una granada de triple acción que ocasionó un tumulto, porque solo estaba habilitada una puerta para más de mil personas.

“El secreto es que hacemos gestión, no hacemos discurso, no hacemos demagogia, cómo ganan los rectores, cuánto gastan para una elección, por qué no preguntan qué han prometido. Lo que tenemos que hablar es de los muertos, quién autorizó esa asamblea, porque los estudiantes están denunciando (al rector)”, exigió Mendoza.

Sostuvo que uno de los aprehendidos responde al rector de la Universidad Tomás Frías, Pedro López, quien supuestamente autorizó la realización de la asamblea. “Él que ha sido detenido y los que han lanzado la granada responden al rector”, agregó el dirigente.

Pidió no hablar sobre la supuesta relación que existe entre el MAS y la representación estudiantil universitaria. “Yo no soy dirección del MAS, pregunten a Evo Morales, yo no sé (si tenían un candidato). No me vuelvan a tocar temas que no son de Potosí, quieren preguntar si el MAS tenía candidatos, pregunten al MAS”, reclamó.

Mendoza afirmó que “lo que pasa es que los sectores docentes no han conseguido nada para sus universidades, nosotros sí, y no ha sido vendiéndonos u ofreciéndonos, menos generando violencia”, considerando que las autoridades universitarias utilizan como “rebaño” a los jóvenes para sus campañas.

