Negocios quebrados, divorcios y juicios por prender un foco… La vida en la colonia menonita radical boliviana

Me echaron de su religión y me dejaron sin trabajo porque encendí un foco en mi casa. Ya no me gustaba esa lámpara de gas que obligan a usar. Además fui a visitar a otra iglesia. Vinieron los ministros a mi casa y querían que diga que no iba a volver a la iglesia. Pero no, porque me gustó cómo predicaban ahí la palabra de Dios, clarito, en alemán bajo, entendí bien.

¿Qué pasó después?

Primero perdí mi trabajo. Trabajaba en la cooperativa. El encargado me rechazó y me sacó. Luego mi suegro me dio trabajo, pero vinieron los ministros a hablar con él. Y muy preocupado me dijo: ‘No podrás trabajar más porque me quieren castigar y botar de la religión’.

Se me enfermó una vaca lechera. Fui a la cooperativa donde soy socio hasta hoy y pedí un producto veterinario. Habiendo el producto me dijeron que no me podían vender. La razón era que el jefe lo prohibió. Fui a ver al obispo y le pedí con todo respeto: ‘Deme una orden para que me vendan el producto’. Me dijo: ‘No te puedo vender nada porque no estás siguiendo nuestras reglas y costumbres’. Ese día en la tarde murió la vaca.

¿Cómo está usted ahora?

En realidad nosotros no queremos ningún conflicto, queremos vivir bien con ellos. Pensamos diferente, manejamos mejor la tecnología, pero no estamos buscando conflicto. Ellos no dejan jugar fútbol, no quieren que tengamos ninguna actividad. No nos explican la religión, para ellos cumplir las normas de la colonia es suficiente.

¿Le pidieron regresar?

Nos piden que volvamos y que dejemos todo lo que tenemos: la camioneta, el celular, y eso no lo haremos. Estoy pensando en nunca más volver porque veo lo que hacen. Nos están demandando. No me permiten llevar la ropa que tengo ahora. Dicen que ahora nos parecemos mucho al mundo, que para ellos es el infierno. Quieren que me deshaga de la luz de mi casa, de mi camioneta y que deje de leer la Biblia. Pero no puedo, porque yo sé que soy boliviano y ellos me quieren quitar mis derechos. Creo que las reglas no están por encima de la ley boliviana.

¿Cómo más lo presionan?

Los bancos nos piden un certificado firmado por el jefe de campo que diga que es verdad que tenemos esas hectáreas. Sin ese documento no nos dan el préstamo y los jefes se niegan a firmar para nosotros.

Peter Knelsen fue demandado por el abogado Erico Suárez Melgar, apoderado legal de Cornelius Firesen, jefe de la colonia Valle Nuevo, por la construcción de una escuela.