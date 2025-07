El régimen de Irán no descartó retomar los diálogos nucleares con EEUU, pero advirtió que su “capacidad militar” no es negociable

Lo afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi. Además, indicó que la cooperación con el organismo de control nuclear de la ONU “adoptará una nueva forma”

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi (EFE/Tatyana Makeyeva)

Fuente: Infobae

El régimen de Irán indicó este sábado que está estudiando los detalles con vistas a una posible reanudación de las conversaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos.

“Estamos revisando el calendario, el lugar, la forma, el contenido y las garantías requeridas” por Irán para eventuales negociaciones, declaró el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araqchi, principal negociador por parte de la nación persa.

Teherán y Washington estaban comprometidos desde abril en mantener una serie de conversaciones, pero el 13 de junio -dos días antes de una nueva reunión prevista en Omán- Israel, aliado de Estados Unidos, lanzó sorpresivamente un ataque contra Irán y sus instalaciones nucleares.

“Creemos que la cuestión nuclear iraní no tiene solución militar ni puede resolverse remitiéndola al Consejo de Seguridad. La única vía posible es una vía negociada y una solución negociada que garantice los intereses del pueblo iraní. Estos intereses incluyen, en particular, los derechos nucleares y, más concretamente, el derecho de Irán a enriquecer y ejercer este derecho, que es el principal tema de debate. La invasión militar también demostró que no puede arrebatarle esta tecnología, esta ciencia y este derecho al pueblo iraní“, manifestó Araqchi.

Tras advertir que la “capacidad militar” no es negociable, manifestó que Irán “no tiene prisa en entrar en negociaciones imprudentes” e insistió en que cualquier nuevo acuerdo nuclear debe respetar “su derecho”, conforme al Tratado de No Proliferación.

Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (REUTERS/Elisabeth Mandl) Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (REUTERS/Elisabeth Mandl)

La relación con el OIEA

En otro orden, anunció que la relación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), responsable del monitoreo nuclear de la ONU, cambiará de modalidad y quedará bajo la supervisión estricta del Consejo de Seguridad Nacional del país.

Así lo comunicó el propio Araghchi, quien afirmó: “Nuestra cooperación con el organismo no se ha interrumpido, sino que adoptará una nueva forma”.

La decisión surgió tras la promulgación de una ley que suspendió los vínculos directos con el organismo internacional.

El presidente del régimen iraní, Masud Pezeshkian, firmó a comienzos de mes la suspensión de relaciones entre Teherán y el OIEA. El régimen había responsabilizado a su director, Rafael Grossi, de “facilitar” un ataque israelí y estadounidense contra instalaciones nucleares iraníes, al proporcionar información que consideraron “ambigua e inexacta” sobre el programa nuclear.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian (Reuters)

Según Araghchi, a partir de ahora “todas las actividades y la cooperación de Irán con la Agencia se llevarán a cabo a través del Consejo Supremo de Seguridad Nacional”, liderado por el propio presidente iraní pero con decisiones finales a cargo del líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, y su representante en el consejo, el secretario general Ali Akbar Ahmadian.

Las solicitudes de supervisión de instalaciones nucleares por parte del OIEA “se revisarán caso por caso, teniendo en cuenta las cuestiones de seguridad”.

Araghchi precisó que cualquier requerimiento del organismo será “revisado, evaluado y contestado” por el consejo, “en función de los intereses de Irán”.

La autoridad iraní insistió en que la cooperación “no se ha detenido”, pero a partir de ahora quedará totalmente supervisada por la cúpula de seguridad del estamento clerical. El anuncio se produjo en una reunión con embajadores y fue publicado por la agencia oficial de noticias IRNA.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)

Israel prometió atacar “con más fuerza” a Irán si fuese necesario

En otro orden, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que, si Israel tiene que volver a atacar a Irán, lo hará “con más fuerza”, a la vez que lanzó un mensaje para el líder supremo del país persa, Ali Khamenei, a quien le dijo que no existe lugar en el que pueda esconderse.

“No hay lugar donde podrá esconderse. Si tenemos que volver, lo haremos, y aun con más fuerza”, amenazó Katz a Khamenei y al resto de ayatolás de Irán durante su discurso en la ceremonia de graduación de pilotos de la Fuerza Área israelí el jueves.

Durante los 12 días de guerra entre Israel e Irán del pasado mes de junio, en los que murieron 30 altos mandos iraníes como consecuencia de los ataques israelíes, Khamenei permaneció oculto y no fue hasta el pasado sábado que hizo su primera aparición pública desde el inicio del conflicto.

“El brazo largo de Israel lo atrapará en Teherán, en Tiberíades (ciudad israelí), en Isfahán (ciudad iraní) o desde dondequiera que trate de amenazar y atacar a Israel”, prosiguió el ministro.

Israel atacó por sorpresa Irán la madrugada del 13 de junio con una serie de bombardeos sobre instalaciones militares y el programa nuclear del país persa, que respondió con sendos bombardeos contra territorio israelí.

