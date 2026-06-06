Lara declara su “lealtad con el pueblo”, justifica el incumplimiento de ofertas y rechaza avanzar en un estado de excepción

El gobierno del presidente Rodrigo Paz aseguró en reiteradas oportunidades que un estado de excepción es la última opcion

eju.tv

El vicepresidente Edmand Lara difundió la noche de este viernes un comunicado en el que declara su “lealtad con el pueblo boliviano” y expresa su rechazo a un eventual estado de excepción frente a los bloqueos que dejan sin alimentos, combustible e insumos médicos a la población.

“Mi lealtad está con el pueblo boliviano, con su dignidad, sus derechos y sus esperanzas”, se lee en la nota, en la que también lamenta que, “en un momento tan delicado para el país, se pretenda avanzar por el camino de un estado de excepción y la represión como respuesta a las demandas de la población”.

En la Cámara de Senadores ya se aprobó la ley de estados de excepción con un enfoque de “acción humanitaria”, mientras que este sábado se prevé su aprobación en Diputados. Una vez aprobada en ambas instancias, la norma será remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

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En diferentes oportunidades, el Gobierno explicó que un estado de excepción será la última opción frente a los 36 días de bloqueo que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, reiteró la noche de este viernes que insistirán en el diálogo, pero advirtió “que todo tiene un límite”.

La madrugada de este viernes, un operativo militar-policial logró consolidar un corredor de aprovisionamiento de alimentos entre La Paz y Río Abajo, zona que estuvo bloqueada e imposibilitada de trasladar sus productos agrícolas a los centros de abasto. Hubo ocho detenidos en el operativo, el cual fue respaldado por la población y se realizó con éxito, según evaluación del ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

Lara reafirmó su lealtad con el pueblo y justificó que no pudo cumplir con sus promesas electorales -sin mencionarlas- porque se le redujeron atribuciones, aunque estas se encuentran establecidas en la Constitución Política del Estado.

“Quiero expresar con absoluta claridad que no he traicionado ni traicionaré la confianza del pueblo boliviano. Mi compromiso permanece firme junto a los trabajadores, los campesinos, las organizaciones sociales, los sectores populares y todos los hombres y mujeres que aman profundamente a nuestra patria”, afirmó en el comunicado.