Diputados tratarán hoy el proyecto de ley de estados de excepción en medio de pedidos para restablecer el orden

La Cámara Baja tiene en agenda el tratamiento del proyecto de ley de estados de excepción, mientras que sectores movilizados apuntan a la radicalización y desafían al Gobierno.

eju.tv / Fuente: Unitel

Al cumplirse 36 días de protestas y bloqueos, este sábado se abre un nuevo capítulo: la Cámara de Diputados sesionará para tratar el proyecto de ley que regula los Estados de excepción, en un escenario marcado por crecientes pedidos para que el Gobierno restablezca el orden y garantice la circulación en las carreteras.

Previo a la sesión del pleno de Diputados, la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral analizará el proyecto de ley y se prevé que sea remitido a la Cámara que tiene su sesión fijada para las dos de la tarde con miras a abordar este asunto como punto central.

El tratamiento de la ley se produce mientras se multiplican las demandas para que el Ejecutivo garantice la circulación y el abastecimiento, reclamos a los que se han sumado actores políticos, sectores afectados y ciudadanos que con banderas blancas salieron a las calles a pedir el cese de los bloqueos.

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Operaciones

Efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas ejecutaron ayer un operativo para desbloquear el puente Lipari y otros puntos de cierre en la ruta hacia Río Abajo, después de denuncias de que grupos movilizados impedían el ingreso de alimentos a la ciudad de La Paz.

Después de la intervención, camiones cargados con productos retomaron su recorrido hacia los mercados paceños y los uniformados permanecieron desplegados en la carretera para resguardar la circulación.

Las dificultades para el abastecimiento se han reflejado también en Mecapaca, donde familias se trasladaron para adquirir verduras y otros alimentos ante la escasez en la ciudad; sin embargo, algunas denunciaron que al retornar les quitaban los productos comprados.

Pedidos al Gobierno

A las presiones por el abastecimiento se suman los reclamos del transporte pesado, cuyo dirigente, Juan Yujra, advirtió que el sector podría organizar acciones de desbloqueo si el Gobierno no logra restablecer la circulación.

«Han quemado camiones, han roto parabrisas, han correteado a los choferes, los están haciendo sufrir de hambre y ha muerto un chofer. Esto ya es insostenible», dijo Yujra al referirse a la situación que enfrentan cientos de conductores varados en distintos puntos del país.

En el ámbito político, el líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, anticipó que su bancada respaldará la norma en Diputados al considerar que puede contribuir a preservar el orden institucional.

«Fíjese la ironía: nosotros ayudando a que se restablezca el orden cuando los que están bloqueando quieren sacar al presidente que pusieron», sostuvo. Aunque planteó un último esfuerzo para buscar entendimientos, advirtió que insistir indefinidamente en esa vía puede interpretarse como una señal de debilidad. «Dialogar es una cosa, suplicar es otra», afirmó.

A lo anterior se suma el pedido del presidente del Comité Cívico de Cochabamba que también exige al Gobierno garantizar el libre tránsito en las carreteras. Además, exige a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de ley de Estados de excepción y una norma antibloqueos.

Postura de sectores movilizados

Del otro lado, los sectores movilizados han endurecido su discurso y rechazan cualquier posibilidad de retroceder. Por ejemplo, durante un cabildo realizado en El Alto, el dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, aseguró que las protestas continuarán.

«Los dirigentes somos portavoces de la voz de todos los pueblos y de cada persona. Por hablar, llevar la voz de nuestro pueblo, nos están amedrentando, nos quieren encarcelar, nos quieren callar. Pero estamos firmes en esta lucha y la vamos a seguir», manifestó.

En la misma línea, el ejecutivo de Fesucarusu, Samuel Mamani, desafió una eventual aplicación de la futura norma y cualquier despliegue de fuerzas del orden para contener las protestas. “No hay miedo a la ley de Estado excepción. No hay miedo a que salgan los policías o los militares que salgan, nos vamos a ver en las calles”, sostuvo al término del encuentro.

Mientras tanto, otro cabildo realizado en Caracollo determinó masificar los puntos de bloqueo, mantener la marcha hacia La Paz y exigir la renuncia inmediata del mandatario Rodrigo Paz.