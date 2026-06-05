Diputada denuncia que evistas amenazaron con quemar las casas de los que aprueben la ley de excepción

La legisladora Lissa Claros señaló que los afines al dirigente cocalero Evo Morales comenzaron una campaña de desinformación para propagar mentiras sobre la nueva norma.

eju.tv

La diputada de Alianza Libre Lissa Claros denunció la noche de este viernes que grupos afines al evismo amenazaron a sus colegas con quemar sus casas en caso de que aprueben la ley de reglamentación de estados de excepción que debatirán mañana.

«Hemos recibido llamadas de muchos colegas que viven en provincia, donde dirigentes afines al evismo están mandando a marcar las casas, amenazando que si aprueban esta ley de excepción van a ir a quemar sus domicilios, no se puede permitir este tipo de amenazas, tergiversando y mintiendo a la población boliviana», señaló la legisladora.

La Cámara de Diputados sesionará la tarde del sábado (6) para tratar la ley que regula los estados de excepción, en un contexto de 36 días de bloqueo nacional de caminos que tienen cercados los departamentos de La Paz y Cochabamba por grupos que buscan derrocar al Gobierno.

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«De los colectivos más vulnerables del área rural hemos recibido llamadas que nos decían ‘van a ir a tu casa, van a marcar tu casa, que tus colegas se cuiden, que no aprueben porque el pueblo se va a levantar contra ustedes’. Cómo es posible que en un Estado democrático suframos esta dictadura sindical», sostuvo la diputada.

Claros agregó que los seguidores del dirigente cocalero Evo Morales utilizan la desinformación para propagar mentiras y movilizar a grupos que salen obligados a bloquear las carreteras.

«Nuevamente se está utilizando la desinformación para generar zozobra y especulación, decían que mañana entra el estado de excepción, cosa que es totalmente falsa, ya que ninguna de las cámaras tiene esa facultad, es el Ejecutivo el que tiene que convocar», precisó la funcionaria.

Asimismo, detalló que la ley en tratamiento especifica que si un ciudadano incumple el estado de excepción será arrestado máximo ocho horas, «pero hemos visto que están malinformando estos grupos movilizados, al indicar que se les va a detener y se les va a violar sus derechos fundamentales», advirtió.

La Comisión de Constitución debe sesionar mañana a las 9:00 y elevar un informe a la Cámara Baja, que sesionará presencial y virtualmente a partir de las dos de la tarde para dar curso al tratamiento de la norma.