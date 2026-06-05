Llegó el primer avión de Tampa Cargo a Bolivia y abre una nueva ruta para el transporte internacional de carga

Gracias a la activación de la séptima libertad del aire, Bolivia suma una nueva ruta internacional de carga que conecta Santa Cruz con importantes centros logísticos de la región.

eju.tv / Fuente: Red Uno

Bolivia recibió este viernes al primer avión de Tampa Cargo, aerolínea especializada en transporte de mercancías perteneciente al grupo Avianca, que inició de forma oficial sus operaciones en el país con la llegada de una aeronave Airbus A330-200F al Aeropuerto Internacional de Viru Viru.

La incorporación de la compañía marca un nuevo paso en la estrategia de apertura aérea impulsada por el Gobierno nacional para fortalecer la conectividad logística, el comercio exterior y el movimiento internacional de carga.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, destacó que la llegada de Tampa Cargo fue posible gracias a la activación de la séptima libertad del aire, un mecanismo que permite a las aerolíneas operar entre dos países extranjeros sin necesidad de conectar con su país de origen.

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La nueva operación contará inicialmente con un vuelo semanal todos los viernes, utilizando un Airbus A330-200F con capacidad para transportar hasta 60 toneladas de carga.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) indicó que en su primer servicio la aeronave trasladará unas 56 toneladas de mercancías.

El director de la DGAC, José Antonio Fanola, explicó que la ruta habilitada comprende el trayecto Miami-Bogotá-Santa Cruz-Santiago de Chile.

Además destacó que la apertura de nuevas rutas de carga permitirá ampliar las opciones para exportadores e importadores bolivianos.

«Estamos teniendo mayor conectividad para todo el sistema de comercio exterior», señaló la autoridad.

Las autoridades resaltaron que la llegada de Tampa Cargo fortalece la posición del Aeropuerto Internacional de Viru Viru como un punto estratégico para la integración regional y el transporte de mercancías en Sudamérica.

La medida forma parte de la política de cielos abiertos promovida por el presidente Rodrigo Paz, que contempla acuerdos de cooperación aérea con varios países de la región para incrementar las frecuencias y mejorar la conectividad internacional.