Niegan que el Comité Ejecutivo de la FBF quiera proponer dietas de cinco mil dólares

“Es falso, completamente”, aclaró ayer Edwin Callapino, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), para desmentir que los directores del ente pedirán cinco mil dólares de dietas en el Congreso Extraordinario que se cumplirá el miércoles en La Paz.

“Hasta el momento no recibimos ni un peso de la FBF”, enfatizó Callapino antes de precisar que el anterior comité ejecutivo recibía 2.500 dólares mensuales.

“La auditoría mostró eso. El presidente (Fernando Costa) paró eso y por eso tuvo problemas con ese comité”, reveló.

El viernes circuló la versión de que en el congreso federativo los directores del comité ejecutivo pedirán que se apruebe un monto de cinco mil dólares de dietas para cada miembro, además de viáticos para todos los miembros de la FBF.

“No sé quién sacó esa semejante mentira para perjudicarnos. En ningún momento se habló de montos. Pero en Comité Ejecutivo hablaremos del tema. Claramente dice consideración, no dice aprobación. Si la sala dice no, es no. Hay mucha molestia de todo el Comité Ejecutivo y haremos nuestra representación en el tema jurídico porque esto es calumnia e injuria. Nos están haciendo quedar mal y eso no es correcto”, dijo.

“En cualquier institución hay una escala que se da en viáticos. No veo dónde está lo anormal”. Explicó que sus antecesores recibía de forma irregular “2.500 dólares de viáticos mensuales y eso no es correcto porque aprobaron en el comité ejecutivo. Tiene que aprobar el congreso”.