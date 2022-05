Objeto de burlas, rifles para el cumpleaños y mensajes alarmantes: todo lo que se sabe sobre el joven que mató a 21 personas en una escuela de Texas

Fuente: actualidad.rt.com

Este martes, el estado estadounidense de Texas sufrió la masacre escolar más mortífera de su historia luego de que Salvador Ramos, de 18 años, abriera fuego en la escuela primaria Robb Elementary, situada en la ciudad de Uvalde. El ataque se saldó con al menos 21 muertos, incluidos 19 niños, reporta AP citando fuentes oficiales.

El atacante, abatido por las fuerzas del orden, era un estudiante de escuela secundaria de la misma localidad, detalló el gobernador de Texas, Gregg Abbott. A continuación recopilamos todos los detalles acerca del tirador que se han conocido hasta el momento.

¿Cómo obtuvo las armas?

En un primer momento, Abbott informó que el atacante estaba armado con una pistola y posiblemente también portaba un rifle. Posteriormente, Roland Gutierrez, senador estatal, precisó a USA Today que Ramos compró dos rifles de asalto en una tienda local el día de sus cumpleaños. «Fue lo primero que hizo al cumplir los 18 años», aseguró en una entrevista en CNN, citando datos de las fuerzas policiales.

¿Qué hizo antes de dirigirse a la escuela?

Antes de dirigirse al lugar de la masacre, Ramos disparó contra su abuela. Según Gutierrez, la mujer sobrevivió y está siendo tratada de sus heridas.

Los investigadores creen que el joven compartió fotos de las dos armas usadas en el ataque en su cuenta de Instagram, ya eliminada por la propia red. Además, examinan si realizó publicaciones con insinuaciones sobre la balacera horas antes del suceso, cita AP a un agente que habló bajo condición de anonimato.

Asimismo, el tirador supuestamente publicó en una cuenta de Instagram bajo el nombre de TheBiggestOpp varias imágenes. Tres días antes del ataque, compartió fotos de dos rifles, mientras que en otra imagen publicada el 28 de abril aparecía un cargador de gran capacidad, detalla Daily Beast.

Además, una usuaria recibió mensajes alarmantes desde el mismo perfil. El primero, datado del 12 de mayo, etiquetaba a esta y le preguntaba: «¿Vas a repostear mis fotos de armas?«, reporta Fox News.

La mujer continuó recibiendo mensajes desde la cuenta asociada con Ramos, aunque no lo conocía en persona. «Apenas te conozco y me etiquetas en una foto con armas», le reprochó ella. La mañana de este martes, el atacante le habría enviado un último mensaje que decía: «Ima air out [Estoy fuera]».

Las imágenes con las supuestas armas de Ramos, así como capturas de pantalla de sus conversaciones con otros usuarios, están circulando en las redes. RT no ha podido verificar la autenticidad de estos materiales de forma independiente.

«El chico más simpático, el más tímido»

Un amigo de Ramos, que habló con la cadena CNN bajo condición de anonimato, relató que días antes del ataque este le envió fotos de un arma de fuego y una bolsa llena de municiones. Además, reveló que el joven recibía burlas por la ropa que llevaba y la situación económica de su familia. Por este motivo, Ramos apenas asistía a clase en su escuela.

Otros testimonios también señalan que Ramos se volvió más agresivo en los últimos tiempos. Así, Santos Valdez Jr. relató a The Washington Post que era amigo suyo hasta que la conducta de Ramos empezó a «deteriorarse«. El entrevistado confirmó también que era objeto de mofas debido a su ceceo y tartamudeo en la escuela secundaria y en cursos inferiores. Asimismo, contó que una vez se cortó la cara con un cuchillo y mintió diciendo que le había arañado un gato. Asimismo, Valdez Jr. aseguró haber escrito a Ramos por Instagram dos horas antes de la masacre, pero este no llegó a leer su mensaje.

Mientras, Stephen García, que se consideraba el mejor amigo de Ramos en octavo grado, indicó que los compañeros de clase se burlaban de él por todo. «Era el chico más simpático, el más tímido. Solo necesitaba salir de su caparazón», afirmó. Cuando García se mudó a otra ciudad de Texas, Ramos «simplemente empezó a ser una persona diferente». «Cada vez estaba peor y peor», lamentó.