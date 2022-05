Organizaciones sociales de Tarija piden cárcel para las autoridades procesadas por la justicia

RUBÉN MONTAÑO

La ejecutiva de la organización social Bartolina Sisa de Tarija, Sonia Condori, pidió a las autoridades encargadas de la justicia, dar celeridad a los procesos contra las autoridades vinculadas en hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Fuente: https://elperiodico.com.bo

«La justicia en el departamento y nivel nacional está avanzando lentamente, pues hasta ahora no se define la situación de Jeanine Añez, ni tampoco se sabe que pasará con el ex ministro Arturo Murillo, pues lo último que está persona aseveró fue que quiere un intercambio, ya que pide que se libere a la ex presidenta a cambio de su extradición», mencionó.

Asimismo, Condori manifestó que en Tarija, la situación del gobernador Oscar Montes, también avanza con lentitud, pues hasta ahora no se instalan los juicios por los procesos que tiene.

«Existen varias autoridades en Tarija que deberían tener ya una condena, pero por lo visto esto demorará, ya que no se le está dando la importancia respectiva», refirió.

Finalmente, la ejecutiva pidió al Ministerio Público que actúe de oficio contra las personas que atentan contra la gobernabilidad del presidente Luis Arce Catacora.