Platini Sánchez: “Pido disculpas a mi madre; no necesito de esto para vivir”

El entrenador del cuadro albiverde dijo que se cumplieron los objetivos.

Fuente: https://www.paginasiete.bo

Después de que su equipo perdió por 10-1 ante Fluminense, en el Tahuichi, el director técnico de Oriente, Erwin Sánchez, pidió disculpas a su madre y dijo que se cumplieron los objetivos.

“La verdad que es un resultado inesperado, por ahí uno planifica cosas que en este momento, en este caso no salió nada bien y yo lo único que tengo que decir es que trabajamos siempre para dar lo mejor para la institución”, resaltó durante una conferencia de prensa.

Anoche, Fluminense se paseó en la cancha, como si fuese local, mientras que el cuadro cruceño padecía.

“Soy una persona leal, soy una persona de fidelidad, soy una persona que mi madre me enseñó muchos principios y le pido disculpas a ella por todo lo que han dicho hoy día (ayer)”, dijo al referirse a los insultos que se escucharon desde las graderías del Tahuichi.

“Tampoco necesito de esto para vivir pero me gusta, me apasiona y hasta ahora lo único que he hecho es dar lo mejor por el club, hemos trabajo lo suficiente para encarar un proyecto un proceso como debe ser, hemos cumplido los objetivos hasta ahora”, identificó.

Sobre el partido del domingo ante Bolívar, en el inicio de los cuartos de final del Apertura, adelantó: “Tenemos partido para pasar a cuartos de final, las cosas, aunque mucha gente no lo quiera analizar como nosotros analizamos, creo que no es momento para que algunas personas intenten interferir en el trabajo que se está realizando”.

Luego aclaró: “No es despedida, es agradecimiento por todo lo que se hace, por todo lo que se hizo y por todo lo que se hará”.