Fuente: ahoraelpueblo.bo



Ante los casos irregulares identificados dentro de la Policía, el comandante general Jhonny Aguilera informó que se plantea modificar la Ley 101 del Régimen Disciplinario de esa institución.

La autoridad aseguró que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ordenó la conformación de una comisión para adecuar, no solamente esa normativa, sino también, la posibilidad de sugerir al Órgano Legislativo la modificación desde el punto de vista normativo en el área penal.

“Hay que modificar la Ley 101, esta es una Ley que fue emitida hace 10 años (…) Y es que encontramos en lo que corresponde a la conducción de vehículos indocumentados o procedentes de robo en otros países una contravención”, manifestó el jefe policial a la prensa.

Esa fue una de las propuestas que Aguilera dio a conocer ayer a la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas, FFAA, de la Cámara de Diputados, donde fue interpelado sobre el caso de los autos robados en Chile y comercializados en Yapacaní, Santa Cruz.

“Tenemos que trabajar por tiempo y materia. Una ley tiene que ser reemplazada por otra ley, la Ley 101 se emitió hace 10 años y ha probado su ineficiencia, por eso encabezados por el Inspector General de la Policía estamos en una comisión conformada por gente que conoce el sistema disciplinario”, agregó el jefe policial.

‘Una ley híbrida’

Aguilera señaló que la Ley 101, al ser híbrida, es decir, al mezclar procedimientos administrativos con procedimientos judiciales, ralentizó los procesos de administración policial al interior de la institución del orden.

En esa línea, el jefe policial recordó que en las últimas horas, se estableció mediante resolución interna que cualquier funcionario policial que se vea involucrado con la posesión o conducción de un vehículo ilegal será sancionado con la pérdida de un año de antigüedad.

“Hay que entender que comercializar autos chutos o procedentes de delitos no es una actividad. No puede ser un modo de vida, no puede ser una actividad normal”, cuestionó.

El planteamiento a la reforma policial se da luego de que a inicios de mes, el reportaje de Meganoticias, canal chileno, develó la comercialización de vehículos robados en Chile y que son vendidos en territorio boliviano, aparentemente con vínculos de personal policial.

En este hecho se vieron involucradas autoridades policiales, como el excomandante de la Policía Fronteriza de Uyuni, Raúl Cabezas, quien guarda detención preventiva.

Apuestan por el trabajo conjunto con la Policía de la región

El comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, manifestó que el trabajo coordinado e intensivo con autoridades policiales de la región combatirá la lucha contra el contrabando de vehículos en las fronteras y otros ilícitos.

El Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (Clasi), del cual el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo es el presidente, ayudará a efectivizar la labor.

“Los policías de la región debemos articular de manera más eficiente y eficaz la transmisión de información para detectar los casos ilegales”, indicó el jefe policial.