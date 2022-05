Surgen más denuncias de dirigentes universitarios que no egresan hasta en 40 años

El caso de Max Mendoza indignó a la opinión pública boliviana. Hay más denunciados, entre éstos, Madekadel Vaca, secretario ejecutivo de la FUL en la universidad pública de Beni, quien lleva como estudiante universitario hace 20 años, y Álvaro Quelali, también dirigente que en más de 20 años de estudiante en la UMSA de La Paz no logra titularse.

La revelación del caso del dirigente universitario Max Mendoza derivó en otras denuncias en contra de otros líderes universitarios que no egresan hasta en 30 años y dirigen las llamadas federaciones universitarias locales (FUL).

Mendoza es el máximo dirigente de los estudiantes universitarios de Bolivia y como representante de ese sector es secretario nacional del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y por ese cargo gana cerca de Bs 22.000.

En casi 30 años de «universitario» que ahora tiene 52 años, el dirigente no logró pasar el segundo semestre de la carrera de Agronomía.

El caso de Mendoza indignó a la opinión pública y al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que lo respaldaba.

El senador del MAS, William Torrez, calificó de «dinosaurio» al dirigente universitario porque permanece 33 años de la universidad San Simón de Cochabamba y no da oportunidad a nuevos liderazgos estudiantiles.

«Esperamos que la Contraloria se pronuncie, que averigue cuál es la situacion, si es evidente, si percibe 22 mil bolivianos como parte del CEUB (…). Se les llama dinosaurios no por eficientes sino porque no logran titularse y están medrando las arcas de la universidad» lamentó.

Asimismo pidió la intervención del Ministerio Público para que investigue si Mendoza cometió delitos.

A las denuncias del trato privilegiado al dirigente universitario y operador político del otrora presidente Evo Morales, surgieron otras denuncias en contra de líderes universitarios que manejan las llamada FUL o los centros de estudiantes de carrera, facultades y comedores universitarios.

Uno de los denunciados es Madekadel Vaca, secretario ejecutivo de la FUL en la universidad pública de Beni, quien lleva como estudiante universitario hace 20 años, ingresó a tres carreras pero no se titula en ninguna y tendría el respaldo del rector Jesús Tito Eguez.

La denuncia fue realizada por el dirigente universitario que fue inhabilitado para postular a la FUL, Carlos Alberto Nogales, en el programa No Mentirás de PAT.

«El propio rector me dice (en una reunión) que yo de un paso al costado, pero le dije que no y seguía con las intenciones de no bajarme» afirmó. Según contó, en ese encuentro también estuvo el dirigente Max Mendoza, quien sería «amigo» del rector de la Universidad Autónoma de Beni (UAB).

Supuestamente detrás de estas presiones estaría el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales.

En las redes sociales también saltó el nombre del dirigente universitario de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Álvaro Quelali, quien después de 20 años no logra titularse y tiene el control de la dirigencia universitaria.

En declaraciones registradas por RTP, el aludido planteó «cambios estructurales» sobre la permanencia de dirigentes en las universidades y dijo que desconoce el tiempo que Max Mendoza permanece como dirigente de la CEUB.

El caso de Mendoza saltó después de las muertes ocurridas en Potosí después del atentado con gas lacrimógeno que derivó en una avalancha humana en una asamblea universitaria.

Entre los dirigentes detenidos por el grave hecho están dirigentes que permanecen hasta 20 años en esa casa de estudios superiores. El presidente del comité electoral Ariel Q. M. tiene 40 años mientras Milton F. A. (35 años) trabajaba como director administrativo financiero (DAF) de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí con el respaldo del MAS, partido que controla esa entidad legislativa.

¿Es profesional? Aunque la Policía lo presentó con el alias de «El Licen», los datos recogidos por medios locales en Potosí dan cuenta de que no tiene título universitario.

