Yapacaní, tierra de motorizados sin documentos y venta libre de gasolina

Si la aseguradora no exige identificación para dar cobertura a un carro, tampoco ése es un requisito para vender gasolina, una actividad regulada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

“Ellos (dueños de surtidores) no deberían cargar (gasolina en bidones) porque el combustible a nivel nacional viene subvencionado. En Yapacaní se vende en bidones. Eso tiene que vigilar Sustancias Controladas y el Ministerio de Hidrocarburos, como ANH, y nosotros no podemos interferir en su trabajo como gobierno municipal”, dice Pinto, como para deslindar responsabilidades.

A pocas cuadras de la Alcaldía, el Surtidor Coca expende gasolina tanto a revendedoras minoristas como a carros sin placa que cargan gasolina en turriles. El dueño, Enrique Coca López, es a la vez propietario de los ingenios arroceros San Martín 1 y 2, según el PTDI 2016-2020, y su tarjeta de presentación dice en grandes letras “Compro soya al contado”. Él no contestó a las llamadas de este medio para saber por qué vende gasolina al raleo.

Reventa de gasolina al raleo

Desplazadas a lo largo de la carretera que atraviesa el centro urbano, las vendedoras me lanzan una mirada de desconfianza como respuesta a mi pedido de entrevista. Me alejo dudando si me hice entender o si no me escucharon porque mi barbijo y el ruido de la carretera no ayudan. Una joven responde apenas a una de varias preguntas: “No hay peligro en vender gasolina siempre que no haya fuego cerca”.

Finalmente me acerco a María (nombre convencional) que está con su pequeña de dos años de edad. Ambas salen de 8:00 a 17:00 a vender gasolina a la vera del camino. “Tengo miedo a equivocarme”, me dice sonriente y avergonzada, cuando le pregunto si puedo entrevistarla.