Alcaldes de los Valles esperan al gobernador en el CEA, en tanto que Camacho se encuentra en San Julián

Mientras el gobernador, Luis Fernando Camacho, se encuentra en San Julián entregando donaciones junto a Save the Children, los alcaldes de los Valles cruceños lo esperan en el Centro de Educación Ambiental (CEA) para reunirse. Las autoridades municipales llevan casi diez días buscando encontrarse con Camacho, pero aún no lo logran.

Jhonny Vocal Andrade, alcalde de Comarapa, recordó que el gobernador fue invitado a participar en una reunión en los Valles, el pasado 4 de junio, pero Camacho no llegó. En una carta les hizo conocer que no podría llegar, pero abrió la oportunidad de una nueva reunión, en su despacho. El lunes 6, los alcaldes fueron a la Gobernación y quedaron que se reunirían el miércoles 8, pero, les dijeron que el gobernador no podría; finalmente les dijeron que la junta podría darse este lunes 13, así hizo el recuento.

Si la reunión no llegara a concretarse hasta las 18:00, los alcaldes consultarán con los dirigentes de la sociedad organizada para determinar nuevas medidas, anunció Vocal.

Desde la Gobernación habían observado que los alcaldes de los Valles no aceptaban reunirse con los técnicos para ver los temas operativos, ‘para adelantar’ en el tratamiento a sus demandas. Sin embargo, Vocal indicó que ya han tenido dos reuniones con ellos y no han podido avanzar, además manifestó que los temas que quieren hablar con el gobernador son «delicados», pues necesitan dialogar acerca de las regalías que, según dice, no perciben desde 2017.

“Queremos dialogar. Las regalías salen de las provincias y deberían retornar a las provincias”, manifestó a tiempo de detallar que según el POA existen Bs 21 millones para distribuir entre las 15 provincias y su percepción de que algo no anda bien, pues les dijeron que recién en 2023 las recibirían.

«Quieren hacer creer que es un mandato nacional, del gobierno de arriba; no es nada de eso», indicó el alcalde de Comarapa, con lo que descartó de que este movimiento sea político.

Otras demandas de estos municipios incluyen el desayuno escolar, caminos y electrificación.

Por su lado, desde San Julián Camacho instó a usar el diálogo como “la base para la búsqueda de soluciones a todos los conflictos que se presentan en el departamento; caso contrario, el único que se perjudica es el pueblo, ante la desatención de las necesidades a causa de las protestas”, cita un boletín institucional.