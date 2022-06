Amenazan con la toma de campamentos del Parque Noel Kempff Mercado

Fuente: El Deber / Santa Cruz Silvana Vincenti

“Esa es la parte más triste”, respondió Ulises Karageorge (68) a la pregunta sobre si tiene ítem. “Tengo 28 años de servicio y lamentablemente nunca pude acceder al ítem, desde que el Sernap tomó la administración del parque”, suspiró el veterano guardaparque del área protegida (AP) Parque Nacional Noel Kempff Mercado (PNKM), radicado en Piso Firme y padre de siete hijos.

Nostálgico, dice que en tiempos de coadministración de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), todos los guardianes del bosque gozaban de un solo tipo de contrato, el indefinido, y que después vinieron los eventuales.

Este 30 de junio, Karageorge se jubilará. Y a pesar de que está con un pie afuera, fue uno de los 19 guardaparques que firmó un pronunciamiento de ocho puntos, en el que se hacen varias exigencias al Servicio Nacional de Áreas Protegidas.

“Firmé y apoyé el manifiesto porque se hablaba de que querían retirar a los guardaparques y me pidieron que apoye, y por supuesto que lo hice”, explicó.

Para Karageorge, lo más crítico es que los guardaparques están sin atención, sin combustible, reducidos, con los recursos casi en cero para la logística. También cuestionó el recurrente cambio de directores en el último tiempo.

En sus casi 30 años como custodio del monte, Karageorge ha sido amenazado con cuchillo en el lado brasileño, por pescadores a los que decomisaron sus medios de trabajo.

“Pescan aquí porque en el lado brasileño la ley es más dura. Lo peor es que ellos saben que los campamentos no se están cubriendo como es debido y que solo hay de a uno o dos guardaparques, que ni combustible tenemos, y que solo lo usamos para emergencias”, afirmó.

Hace 11 años que Guillermo Lino trabaja como guardaparque en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, tampoco tiene ítem, y desde enero de este año no le llega, como a todos, su pago por refrigerio.

“De los 21 guardaparques que tiene el área protegida, solo tres tienen ítem”, suspiró.

Según Lino, la molestia generalizada en el cuerpo de protección es por la designación recurrente de directores interinos, como de Jorge Flores Justiniano, actual cabeza del parque. “Mientras no haya una convocatoria pública para director no estaremos tranquilos. Entran a dedo, no por la puerta, queremos que el PNKM tenga un director por mérito”, explicó.

Lino lamentó también que campamentos como Flor de Oro estén prácticamente en ruinas y que el turismo se paralizara desde hace diez años, cuando FAN dejó de coadministrar.

“Nuestro reclamo no es por el anterior director interino”, dejó claro, sobre el cambio de destino de Elmar Peña, que ocupaba la dirección temporalmente.

“La protesta es por nosotros. Nos encontramos en una situación muy difícil, por lo menos debería existir combustible para el patrullaje. Recibimos un monto mensual de refrigerio, pero que está retrasadísimo en todas las AP, nadie recibe desde enero”, dijo y cuestionó que, encima, tienen que poner de sus bolsillos para custodiar los bosques.

El guardaparque explicó que la protesta se originó cuando se enteraron de que había la intención, desde el Sernap, de despedir a diez guardaparques, todos comunarios de Bajo Paraguá, y que lo harían uno por uno “para disimular”.

Lino es residente en Piso Firme, donde vive con su esposa y un hijo. “Para tener más hijos hay que tener plata, y es una época complicada”, opinó sobre su realidad.

Nelio Rocha es uno de los pocos que tiene ítem en el PNKM, dijo que entró por concurso de méritos, luego de que otro funcionario dejara esa vacante. Está por cumplir 12 años de labor, con estadías temporales en otros parques, especialmente apoyando en el combate a los incendios.

En sus diez días de descanso al mes, vive en Piso Firme con su esposa y tres hijos. al tener ítem, recibe el bono de frontera, que no beneficia a la mayoría de contrato.

“Lo que molesta es que no hay recursos para los patrullajes, tenemos que sacar de nuestra plata para cumplir con las funciones que nos manda el reglamento”, explicó.

Según Rocha, en su campamento reciben 20 litros de combustible al mes, aproximadamente, y que con suerte a veces alcanzan los 50, de 200 que se requieren en promedio.Entre sus observaciones, manifestó que al entrar al cargo, el director interino nunca se reunió con el cuerpo de protección, conformado por la totalidad de los guardaparques. “Y encima nos enteramos de que habría cambio de guardaparques”, aseveró.

Ignacio Vaca indicó que, en resumen, la protesta se debe a la forma en que se maneja la dirección del parque, que va en sentido contrario de lo que manda el Reglamento General de Áreas Protegidas.

Aseguró que nadie en las comunidades conoce al actual director, y que están “acobardados” de los interinos. Apuntó a Mauricio Morales, director del ANMI San Matías, como promotor de todo el movimiento para meter a Jorge Flores en la dirección del PNKM, con aval de autoridades que ni siquiera son de la zona.

“Extraoficialmente se supo que Morales y sus colaboradores estaban haciendo movimientos con los guardaparques, debido a esto empezamos a pronunciarnos”, aclaró.

Ignacio es otro de los guardaparques con ítem, cumplió 25 años de labor en mayo, y recién en 2015 consiguió su ítem. Con ingresos líquidos de Bs 4.900, gracias a los bonos de antigüedad y de frontera, mantiene a cuatro hijos y su esposa; sin embargo, aclaró que el básico de los guardaparques es de Bs 3.800.

“Estamos unidos y las comunidades también se pronunciaron en apoyo al cuerpo de protección. De no responder el Sernap, las comunidades advirtieron con tomar los campamentos del PNKM como medida de presión”, anunció.

Vaca dijo que, a diferencia de otros años, están en crisis porque no hay lo mínimo para operaciones de control y vigilancia. “Cuando estaba la cooperación había dinero, no faltaba combustible. Ahora arañamos”, suspiró.

Pronunciamientos

De los 21 guardaparques que conforman el cuerpo de protección del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, 19 firmaron un documento con ocho demandas. Asimismo, cuatro de las cinco comunidades que conforman la TCO Bajo Paraguá también hicieron manifiestos.

En los documentos de las comunidades Bella Vista, Porvenir, Piso Firme y Cachuela, los puntos en común son el retorno de Elmar Peña, anterior director interino y oriundo de la zona, y la destitución del actual director interino Jorge Flores.

En el caso de los guardaparques, estos no mencionan el regreso de Elmar Peña, pero dejan claro que no permitirán despidos, que exigen una investigación de la Unidad de Transparencia sobre la contratación de Jorge flores y la “intromisión” de Mauricio Morales, que desde ANMI San Matías “manda y ordena” lo que debe hacerse en el Noel Kempff.

También invitan al ministro y viceministro de Medio Ambiente a conocer las condiciones en las que trabajan los ‘guardas’, afrontando peligros sin logística.

Exigen la destitución inmediata de Jorge Flores y la convocatoria para elección del nuevo director por concurso; la restitución de un seguro de vida, que hace 15 años era de $us 25.000 y que hoy no existe; y, por último, demandan que se protejan sus vidas del acecho de malhechores.

El actual director interino del Parque Noel Kempff Mercado, Jorge Flores Justiniano, respondió a las alusiones de los pronunciamientos.

Dijo que su interinato de tres meses se decidió precisamente con la intención de llamar a la convocatoria para elegir al nuevo director por concurso, y aseguró que en este momento ya se encuentra en proceso de elaboración la convocatoria.

“No puede sacarse de la noche a la mañana, eso es lo que explicaba yo, tanto a las comunidades como a los guardaparques, que desde el Sernap no se quiere imponer a un director, ese no es el objetivo, sino elegir al director de acuerdo al reglamento de AP”, argumentó.

Sobre la precariedad, reconoció que el Sernap está atravesando por una situación difícil, como muchas instituciones luego de la pandemia, pero que se están gestionando recursos.

En lo que respecta a los supuestos despidos de de los originarios, aseguró que es completamente falso y que solo se manejó la rotación de Elmar Peña, mientras se realiza una investigación sobre una serie de irregularidades en su gestión, que van desde mal uso de los bienes del Estado hasta narcotráfico.

Tildó de falsas las aseveraciones de que Mauricio Morales manda en Noel Kempff Mercado. “Nos reunimos para coordinar y gestionar, pero cada dirección es independiente”, dijo.