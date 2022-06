Asesinato en Porongo: Colombiano prófugo dice que estuvo en manos de la Policía, pero fue liberado

John Walter Tibaduiza asegura que es inocente y que no conoce a Misael Nallar. Salió del país el miércoles 22 de junio.

Fuente: Unitel

John Walter Tibaduiza afirma que estuvo en manos de la Policía, pero lo dejaron ir. Desde Colombia, uno de los extranjeros señalado de ser uno de los autores del triple asesinato en Porongo asegura que es inocente y denuncia que efectivos le robaron y luego lo soltaron.

Tibaduiza relata que la madrugada del miércoles 22 de junio policías lo retuvieron en la tranca de Montero y le quitaron 6 mil dólares y su teléfono. Unas horas después su nombre aparecería en la lista de sospechosos del asesinato de dos policías y un voluntario del Gacip.

“Ahí en la segunda tranca de Montero me agarra la Policía, me bajan del carro, ya luego me pegan, me requisan, me sacan el dinero, me cogen el teléfono, lo conectan al computador y miran toda la información que tengo y de ahí después de que encuentran el dinero me dicen ‘ya sabemos que no tiene nada que ver ahora no lo queremos ver y se va de mi país’”, relata el ciudadano colombiano en conversación con Telepaís.

Según su versión, los policías le preguntaron si tenía algo que ver con Misael Nallar y él negó que lo conociera.

“Yo a ese señor (Nallar) nunca y se lo juro por lo más sagrado a ese señor nunca lo vi. Eso se puede ver en mi teléfono, pero lástima que me lo robaron porque yo quiero entregar mi teléfono”, asevera.

El miércoles 22 de junio la Policía señaló que se buscaba a dos ciudadanos colombianos implicados en el crimen: Jhon Walter Tibaduiza y José Flores Caro. Además del boliviano Raúl Caballero Mosqueira.

Tibuadiza se fue el mismo miércoles de Bolivia rumbo a su país de origen.

Erick Holguín, comandante departamental de Santa Cruz, señaló que la participación de Tibaduiza en el crimen de Porongo está siendo investigada.

“Es un tema que está en proceso de investigación, ustedes saben que las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel importante. Toda información que pueda surgir de la difusión de los medios no la descartamos y las estamos considerando todas”, dijo.

El comandante nacional de la Policía, Gral. Jhonny Aguilera, señaló por su parte que desconoce la versión de Tibuadiza, pero que están trabajando para demostrar de manera fehaciente la participación en los hechos de todos los sospechosos.