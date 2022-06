Autos robados en Chile: Abogado del capitán de la Policía impugna la detención preventiva

El abogado César Rojas asegura que en este caso no existe una víctima, ni un denunciante. Javier Alberti fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva por cuatro meses.

Fuente: Unitel

Luego de que se conociera la decisión de que el capitán Javier Alberti guardará detención preventiva en la cárcel de San Pedro por cuatro meses por la investigación de la internación de una camioneta robada en Chile y en la que, presuntamente, pedía 5 mil dólares para devolverá.

Sobre esta situación el abogado defensor de Alberti, César Rojas, indicó que se impugnó la decisión y que volverán a presentar, en una próxima audiencia, los argumentos con los que demostrarán que su defendido es inocente.

“La sala tendrá que escuchar nuestros argumentos y determinará si esto procede o se revocará dicha medida”, indicó Rojas.

A decir del jurista, la Fiscalía no presentó la supuesta denuncia. “El delito no ha existido, porque no hay una víctima. No hay un denunciante. Se armó un caso sobre publicaciones en medios y en Facebook”.

Según un documento al que tuvo acceso Unitel, Alberti Uzqueda ingresó una camioneta de Chile a Bolivia por el desierto de Calama.