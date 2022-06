Camacho elogia la intervención de organismos internacionales ante la mala administración de la justicia en Bolivia

Realidad. El gobernador afirma que expresiones alzadas en el mundo entero fortalecen la lucha por libertad, democracia y la independencia de poderes, además, ratifica que Bolivia cuenta con una justicia secuestrada por el Poder Ejecutivo, bajo órdenes que provienen del jefe del MAS, Evo Morales.

Fuente: Prensa Gobernación de Santa Cruz

“Hay que ser un ciego para no darse de lo que está pasando en el este país”, fue la respuesta del gobernador Luis Fernando Camacho, ante la pregunta sobre la situación de la justicia en Bolivia por la sentencia a la ex presidenta Jeanine Añez, la cual fue observada por organismos internacionales por no respetar el debido proceso y el derecho a la defensa, entre otros.

Argumentó que la comunidad internacional ha visto el atropello a los derechos humanos, políticos y fundamentales a Añez, sin embargo, estas expresiones alzadas en el mundo entero fortalecen la lucha por libertad, la democracia y la independencia de poderes, además, ratifica que Bolivia cuenta con una justicia secuestrada por el Poder Ejecutivo, siendo lo más triste que las órdenes provienen del jefe del MAS, Evo Morales, quien instruye para que sigan las persecuciones contra los opositores.

En este punto, Camacho advirtió que se está reiniciando una persecución que busca callar a quienes piensan diferente, lo que motiva a seguir luchando y no callarse ante las injusticias, ante la búsqueda del estado de derecho, la libertad y la democracia.

Reclamó que la sentencia dictada contra la ex mandataria no llega de la misma manera para narcotraficantes, violadores, pedófilos y los que atentan contra la democracia.

Por lo tanto, no se trata de cambiar a los administradores de justicia, sino del procedimiento y formación de las autoridades judiciales, tal como lo planteó el relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, mediante la selección de magistrados que pasen por la institucionalidad, como universidades y colegios de profesionales, y que no sean solo actores políticos, porque estos han perdido la credibilidad del pueblo.

A su parecer, bajo esas bases sí se elegirán a los mejores hombres y mujeres para representar la justicia, pero bajo una propuesta del MAS nunca se tendrá independencia de poderes en Bolivia.

La primera autoridad del departamento aprovechó para destacar el apoyo recibido del Foro de Madrid, con el cual se reunió hoy, y de la comunidad internacional en general.

Gobernador ve intromisión de Evo Morales en el Gobierno

El Gobernador de Santa Cruz indicó que ante las últimas reuniones celebradas entre Evo Morales, junto al jefe de Estado y otros ministros del Gobierno, confirman la intromisión del líder cocalero en las decisiones políticas del país, dando órdenes a las autoridades nacionales.

“Yo veo claramente que hay un trópico liderizado por Evo, en el cual da órdenes al Gobierno y al presidente y vicepresidente, y que lo que busca es seguir sometiendo y seguir persiguiendo a todos los bolivianos que pensamos diferentes”, criticó Camacho.