Crespo: Alguien impidió el arribo del avión de Nodal y nosotros no cancelamos el concierto

Fuente: lostiempos.com

El presidente del Club The Strongest, Ronald Crespo, manifestó este domingo que no tiene nada que ver con la suspensión del concierto de Christian Nodal y reveló que no autorizaron el arribo del avión del artista mexicano al aeropuerto de El Alto.

«Acabó de hablar con los señores de la Alcaldía, los mismos me manifiestan que el señor Nodal no llegó a La Paz, porque alguien impidió el arribo de su avión privado», dijo Crespo en contacto telefónico con el periodista John Arandia.

En cuanto a algunas versiones que circulan en las redes sociales el dirigente aurinegro dijo: «desmentimos enfáticamente esas versiones de gente mal intencionada, que no le hacen ningún beneficio a la institución y lo único que hacen es dañar».

«Nosotros como club alquilamos el escenario deportivo y no tenemos nada que ver con la organización. Nosotros tenemos un contrato firmado, el adelanto y, el monto que nos han ingresado, han ingresado a las cuentas institucionales».