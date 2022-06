Determinan detención preventiva para radiotaxista que violó a una joven en su propio domicilio

La justicia determinó enviar a la cárcel al chofer acusado de robar la suma de 5.000 dólares, una laptop, un celular y violar a una de sus pasajeras en su propio domicilio tras sustraerle sus llaves.

Fuente: Red Uno

Según la denuncia el hecho se suscitó el pasado mes de mayo en la zona Villa Victoria de La Paz, la víctima de 27 años, salió de la casa de sus padres luego de una reunión familiar, abordó un radiotaxi, el conductor se ganó su confianza le sustrajo sus llaves, posteriormente ingresó al inmueble la agredió sexualmente y le sustrajo sus pertenencias.

“Yo estaba descansando y el ingresó, yo me di cuenta por el ruido y porque sentí que me estaban tocando, él en ese momento me empieza a ahorcar, a amenazar, el abuso de mi y me amenazó con un cuchillo en el cuello, perdí la conciencia cuando me ahorcó”, manifestó la víctima de violación.

El esposo de la joven relató que el día de los hechos él estaba trabajando, no imaginó que su esposa fue víctima de ese hombre, el sujeto además de cometer el crimen, le robó la suma de 5.000 dólares, una laptop y celulares.

“Mi esposa sigue con las marcas, especialmente le quedó la marca del cuchillo en el cuello, le dice dónde está el dinero, ella le responde llévate todo lo que hay, pero no me hagas nada, y él tipo procede a agredirla sexualmente”, aseveró el esposo de la víctima.

Tras la investigación las autoridades hallaron responsabilidad en el sujeto, el mismo tiene 15 denuncias ante la policía por casos similares, entre otros.

“Yo tengo una niña de 7 años, tengo que cambiarla de colegio, porque su familia de él me amenaza diciendo que conocen el colegio de mi hija”, denunció el esposo de la víctima.

Cámaras de seguridad de los vecinos habrían registrado al vehículo en la puerta del domicilio de la víctima.