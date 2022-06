El dinero habría sido otra razón de peso para la separación entre Shakira y Piqué

Fuente: Infobae

La separación de la cantante colombiana Shakira y el futbolista del F.C. Barcelona Gerard Piqué todavía sigue dando de qué hablar. Según se había comentado previamente, fue una infidelidad la que causó la ruptura entre la famosa pareja, pero según las recientes declaraciones de una persona cercana a su círculo íntimo, el dinero también habría jugado un papel fundamental para que el amor, que nació en épocas del mundial del 2010, se fuese diluyendo.

Por medio de una entrevista al diario español EsDiario, Roberto García, expareja sentimental de Lucila, hermana de la cantante, ambos tendrían varios puntos de discordia referentes al dinero. El futbolista le habría pedido una suma grande a la barranquillera, pero la familia de esta se negó a dárselo:

Según García, el dinero que tenía Shakira estaba destinado a invertir en otros negocios de construcción. Ella tenía idea de hacer algo en Bahamas y en Colombia, y fue ahí donde empezaron todos los demás problemas que causaron el anuncio definitivo del rompimiento.

En forma de complemento a su entrevista, el excuñado de la colombiana expresó el difícil momento de vida por el que tuvo que atravesar a causa de la familia de la artista, especialmente con Lucila. Según narró Roberto, en 2015 su exmujer lo dejó abandonado con importantes obligaciones económicas por cumplir, ella se fue a Barranquilla a vivir una nueva vida, mientras que él tuvo que ser desahuciado de su hogar para pagar las deudas:

“Lo he pasado muy mal. He tenido que dormir hasta en el coche. Mi exmujer me arruinó y desapareció. Lo tengo todo documentado. Ahora vivo en un estudio de una habitación por la que pago 300 euros. Estoy pasando necesidades y sólo tengo claro que esta familia me ha hecho mucho daño. En total he perdido cerca de 500.000 euros”