El Estado debe pasar de la cultura del secreto a la transparencia, afirma experto

Diego Cuadros señaló que Bolivia es uno de los pocos países en América Latina que no cuenta con una ley de acceso a la información.

Fuente: ANF

El experto en comunicación y consultor Diego Cuadros afirmó que el Estado boliviano “no es muy transparente” en el manejo de la información por las restricciones que existen, atribuye esta situación a la falta de un instrumento legal para pasar de la “cultura del secreto a la cultura de la transparencia”.

“Es importante dar ese paso, pasar de la cultura del secreto que ha sido históricamente nuestra cultura a la cultura de la transparencia”, sostiene Cuadros a la ANF.

Argumenta que esta “cultura del secreto” se genera por falta de “un régimen legal que obligue y establezca responsabilidades a los funcionarios públicos que se niegan a dar información a los ciudadanos”.

Observó que hay autoridades que asumen que no tienen la obligación de dar información a la población, cuando es todo lo contrario. “Es su obligación. No incumplen ninguna norma, no son desleales si dan información”, comentó.

Recordó que hace un par de años, una ministra del Gobierno de Evo Morales se negó a dar información acerca de los recursos económicos que se destinaban a los denominados “guerreros digitales”. Ese es un ejemplo de poca transparencia, dijo.

Cuadros parte del principio de que los ciudadanos son propietarios de la información, bajo el razonamiento de que los ciudadanos eligen a las autoridades con el mandato de administrar el Estado, por lo tanto, esas personas a las que hemos delegado esas funciones “no pueden negar la información sobre lo que hacen” y sobre cómo se administra el Estado.

“Entonces, la información es propiedad del ciudadano, el Estado solo lo tiene en su poder, pero la propiedad es del ciudadano”, por lo tanto, no puede ser negada a quienes los han elegido para administrar y gestionar el Estado, insiste.

Bolivia es uno de los pocos países en América Latina que no cuenta con una ley de acceso a la información, reconocido no solo en tratados internacionales, sino que está en la Constitución Política del Estado, “tenemos una deuda con la democracia, la ciudadanía y los tratados internacionales”.

“Si bien es bueno hacer notar el compromiso internacional asumido por Bolivia que no lo está cumpliendo, uno se pregunta ¿Qué hace Bolivia en el ámbito internacional?, por un lado, es el incumplimiento que el país no tiene una norma.

Sin embargo, considera fundamental que, en virtud de nuestras propias necesidades de profundizar la democracia, fortalecer las libertades y acceder al derecho de acceso a la información.

Esta pasada semana, Cuadros hizo una exposición en un conversatorio sobre Transparencia y Acceso a la Información organizado por la Fundación Jubileo, evento en el que participaron autoridades y funcionarios del nivel local de La Paz.