El mensaje de Mario Hernández al presidente electo Gustavo Petro: “Le llegó la oportunidad de demostrar que estábamos equivocados”

Tras la victoria de Gustavo Petro, representante del Pacto Histórico, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, muchas han sido las reacciones de políticos, empresarios, abogados, influenciadores y demás actores de la contienda electoral, que dio como ganadora a la fórmula de izquierda por encima de Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Uno de ellos, el empresario uribista Mario Hernández, expuso en la red social Twitter, en la que cuenta con más de 100.000 seguidores, sus sentimientos tras los resultados de la jornada de este domingo.

El reconocido industrial, después de conocer los resultados del preconteo informado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que le confirmó a Petro más de 11 millones de votos, aseguró que mirará los resultados de las votaciones en beneficio del país y la comunidad.

En el primero de los cuatro trinos que escribió dijo que Petro ‘’tiene la gran oportunidad de construir un país nuevo‘’.

En el segundo trino, Hernández, sin ánimo de polémicas y con tono conciliador, dijo que Colombia y su gente deben trabajar por construir un mejor país para todos. ‘’Yo pienso en Colombia, mi país, y en su gente, tenemos que trabajar por construir un mejor país para todos. Esto es un compromiso no solo de los políticos, es de cada uno de nosotros. Cuenten conmigo‘’.

A su vez, en el tercer trino. anotó que le llegó la oportunidad a Gustavo Petro de demostrarle al 50 % de los colombianos que estaban equivocados. ‘’Le llegó la oportunidad a Gustavo Petro de demostrarnos al 50 % de los colombianos y a mí que estábamos equivocados. ¿Cómo? Construyendo un mejor país. Si es por el bien de Colombia yo siempre estaré de acuerdo‘’.

Concluyó con un reconocimiento y una felicitación a Rodolfo Hernández, que obtuvo más de 10 millones de votos en su primer intento por llegar a la Presidencia de Colombia. ‘’Increíble. Rodolfo Hernández, sin experiencia, obtuvo mas de 10 millones de votos. Felicitaciones‘’.

Los trinos conciliadores de Hernández se dan este domingo luego de que durante toda la campaña presidencial criticara siempre a la izquierda y por supuesto a Petro y apoyara abiertamente a Rodolfo Hernández.

Ejemplo, anteriormente, el pasado 3 de junio, se atrevió a pronosticar un victoria contundente de Hernández sobre Petro con una diferencia de 7 millones de votos, lo cual no se dio.

‘’Mi pronóstico de votación para el 19 de junio Petro 7 millones Rodolfo 14 millones total 21 millones ! Gana la democracia izquierda a trabajar‘’, escribió.

En otro, publicado ayer sábado 18 de junio, había invitado a votar por Rodolfo Hernández, pues, según el empresario, hizo una campaña sin trampas. ‘’Votemos. Rodolfo hizo campaña honesta, sin mentiras, bodegas, trampas, etc. Derrotemos la izquierda‘’, había puesto.

Uno muy singular fue el que publicó este mismo domingo a las 11:06 de la mañana. Escribió que había votado, pero que obviamente no había sido por Petro. ‘’Ya voté. No voy a decir por quién, pero no fue por Petro‘’, señaló Hernández.

‘’Estamos en crisis‘’

Entre tanto, en una conversación con SEMANA, había dicho anteriormente que “Estamos en crisis. Entra Petro con las soluciones que él propone y el país se va a desbarajustar. Esa transformación Petro no la va a hacer, él va a a gobernar por decreto y a llevar al país a una crisis social que llevará al país a una agitación, que va a poner en riesgo, en jaque, si quiere, a Gustavo Petro. Él va a buscar responsables y va a ser una responsabilidad de división. Para poder salir de esa crisis se va a necesitar una acción política y será decirles a los colombianos un estado de sitio o mayores poderes para el presidente”, aseguró en la misma.