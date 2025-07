Candidatos se midieron en un primer debate con poco contenido

Los candidatos presidenciales de las organizaciones políticas Unidad, Libre, Alianza Fuerza del Pueblo, Movimiento Al Socialismo (MAS) y APB Súmate participaron del primer debate nacional rumbo a las elecciones generales, un encuentro cargado de expectativa, pero con escaso contenido en sus propuestas.

En el escenario de la Red Uno estuvieron cinco aspirantes a la Presidencia, Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa, tres representantes de la oposición y dos del denominado bloque popular Jhonny Fernández y Eduardo del Castillo. Cada uno tuvo tres minutos para presentar sus propuestas económicas, aunque el formato rígido del debate limitó la profundidad de sus exposiciones.

Las rondas de interpelación entre candidatos contaron con tiempos muy reducidos, lo que impidió un verdadero intercambio de ideas. En lugar de un debate sustancial, el evento dejó una serie de ataques personales, ideas inconexas y alusiones al pasado político de los participantes, sin que se abordaran a fondo los temas centrales del país.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Uno de los puntos de tensión fue el intercambio entre Manfred Reyes Villa y Jhonny Fernández, cuando el primero le pidió que mostrara que él haya traído un modelo económico de afuera y lo presentara al país el documento y las firmas de los candidatos.

En alusión a esa pregunta, Fernández respondió: “ellos estuvieron en Boston” en “una reunión secreta y firmaron un documento”. Además, cuestionó la honestidad del candidato de APB Súmate.

“Si uno quiere ser presidente, tiene que ser honesto con el pueblo. Yo no recibo instrucciones ni recetas, mi candidatura no está financiada por nadie, ni nacional ni internacional”, señaló Fernández.

También lo increpó por estar fuera del país por 11 años y por supuestos acuerdos con el expresidente Evo Morales. Sin embargo, Reyes Villa le recordó que no tenía la protección de Evo Morales que “él tiene” y que incluso iba hacer un pacto con él. “Ibas a ser tu candidato a la presidencia, no es cierto, entonces yo no voy a estar de acuerdo nunca con el transfugio”.

El exministro de Gobierno Eduardo del Castillo fue otro de los que cruzó críticas. Esta vez con Jorge Tuto Quiroga, a quien le acusó de ser el responsable de la venta de las empresas estratégicas cuando era subsecretario del área económica en la década de 1990 y 1992 y, además, que los remató “a precio de gallina muerta”.

En su defensa, Quiroga le recordó que el candidato habló de “fósforo” cuando “no hay gas” por la destrucción del aparato productor en 20 años de gobierno del MAS.

También hubo roces entre Del Castillo y Doria Medina. El candidato del MAS le recordó su rol cuando era ministro Planificación en 1992, el bajo salario básico de la época, el casi nulo crecimiento del país y el haber estado de aliado de la expresidenta Jeanine Áñez.

Doria Medina respondió y señaló que los recursos de la privatización se destinaron a salud y educación, y que su gestión trajo estabilidad económica. “Eduardo, realmente me imagino que no puedes dormir porque vas a ser quien entierre al MAS y por tanto debes leer muy poco porque mi gestión de ministro con el recurso, los recursos de la privatización se destinaron a educación, a salud para mejorar la situación del pueblo boliviano después de un proceso de estabilidad”.

Doria Medina también fue cuestionado por sus vínculos con Arturo Murillo, exministro de Gobierno de Jeanine Áñez, así como por haber sido candidato a la vicepresidencia en la fórmula encabezada por la exmandataria. Se le pidió que explicara su relación con ambos y no eludiera responsabilidades ni los vínculos políticos.

Ante los cuestionamientos del pasado, Quiroga pidió mirar para adelante y no por el retrovisor de los años 1998 y 2003.

El candidato de Libre también fue cuestionado si le iba a dar indulto a los sindicados de corrupción. Fernández le recordó que él fue indultado y se gastaron $us 50 millones para defender la soberanía del mar. “Aquí está la prueba, Evo contigo, sellando el acuerdo para el indulto que te dieron de todos los juicios que vos tenías”, le recordó.

El primer debate presidencial sirvió más como una vitrina de confrontación política que como un espacio para debatir propuestas concretas.