Evo dice que “no se siente” la gestión económica de Arce y denuncia corrupción

Mauricio Quiroz Terán

Hay tensión en el MAS. Evo Morales, el líder de esa organización política, el martes no se refirió a la “unidad” de su partido como lo hizo en otras ocasiones y cuestionó la gestión del presidente Luis Arce, quien fue su ministro de Economía entre 2006 y 2017.

Además, organizaciones cercanas a su liderazgo quieren la cabeza de los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Obras Públicas, Edgar Montaño, por la falta de obras y hay observaciones continuas a la política antidroga. Varios viceministros y directores también están en la mira de Evo y organizaciones de Chapare. El jefe de Estado hasta ahora no se ha pronunciado, pero desde la Casa Grande del Pueblo aseguran que hay la disposición de recibir a los dirigentes de esa región del país. Eso sí, aseguran que la decisión de cambiar ministros “la tomará únicamente el presidente Arce”.

Morales también sumó ayer a su lista de observaciones al Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Edgar Montaño, por denuncias de corrupción. Aseguró que tiene documentos y que sus apreciaciones no son “en base a la chismosería”. Reveló que “hay molestias” en su sector y que a él le sorprendió el tono de las mismas durante un ampliado de las organizaciones sociales del trópico de Cochabamba que se desarrolló el fin de semana. Allí, hubo dirigentes que amenazaron con bloqueos si Del Castillo continuaba en el cargo, pero Morales aclaró que esa propuesta no formó parte de las resoluciones. Lo que sí se decidió fue enviar una carta a Luis Arce para que sean recibidos de manera “urgente”.

Además, el líder cocalero afirmó ayer que la gestión económica del Gobierno “no se siente” y que “hay un pedido permanente de que faltan obras”. En ese contexto, disparó: “No hay movimiento económico. Esa demanda es permanente, inclusive hace dos días almorcé con hermanos constructores del trópico, dueños de hoteles y de surtidores. Me decían que bajó el pago del trabajo jornal, el día de trabajo se pagaba Bs 120, Bs 100; ahora 60 o 70. En el altiplano se quejan, está 30 o 40, máximo Bs 50 el jornal. ¿Eso qué significa? Que no se siente el cambio económico; está mejorando la economía, pero no se siente en las familias del campo y la ciudad”.

La postura contradice uno de los ejes centrales de la política de reactivación” que propugna Arce desde que llegó al poder, en 2020.

Como lo hizo de manera recurrente en el curso de las últimas semanas, el expresidente también volvió a pedir explicaciones al ministro Eduardo del Castillo ahora porque hubo, según dijo, un sobrevuelo “ilegal” de helicópteros sobre su sindicato que está en el trópico de Cochabamba. Dijo que “gente civil” estuvo por esa zona tras la denuncia que hizo en abril en el caso narcoaudios. “Quisiera que el ministro explique. Es muy grave lo que está pasando. ¿Es persecución? Es un hecho ilegal”, afirmó Evo y consideró que esas acciones son de “amedrentamiento”.

Del Castillo ayer tenía una reunión con los diputados de la Comisión de Gobierno, Policía y Fuerzas Armadas en instalaciones de la base del Bol-110, desde donde la Policía monitorea la seguridad ciudadana de La Paz. El ministro no asistió al encuentro, pero estuvo presente el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, de acuerdo con un reporte de esa entidad legislativa.

Además, Luis Arce y Del Castillo se reunieron el lunes para la presentación del Sistema Digital de Antecedentes Policiales que tuvo lugar en la Casa Grande del Pueblo. El jefe de Estado, a pesar de las observaciones que manifestó Morales, no hizo ningún ajuste. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que siempre existen espacios de coordinación con las organizaciones sociales, una postura que fue ratificada por el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, quien aclaró que solo el presidente tiene la potestad de hacer cambios en su equipo de colaboradores.

Para rematar, señaló que Juan Ramón Quintana, uno de sus asesores más cercanos y quien fue ministro de la Presidencia, “jamás estaría con este Gobierno”, tal como lo sugirieron varios sectores de su partido. “Los mejores ministros son repudiados por la derecha y no defendidos ni salvados por la derecha”, afirmó.

Morales habló sobre estos reclamos en una entrevista con radio Panamericana. Habitualmente, el líder político se pronuncia a través de la radio Kawsachun Coca que está en su cuartel general de Lauca Ñ, la sede de las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba.

“Nosotros tenemos mucha autoridad para pedir reivindicaciones y atención a las demandas que tienen, como señalan los compañeros (de las Seis Federaciones) porque en el trópico de Cochabamba, el 97% (votó por) Lucho presidente y David vicepresidente”, argumentó Morales.

De hecho, la carta que salió el fin de semana desde Chapare para pedir una reunión con Arce llegó ayer hasta la Casa Grande del Pueblo de la mano del jefe de bancada del MAS, Gualberto Arispe. El legislador aseguró que a él le encomendaron la misión de tramitar la misiva, pero al final de la tarde no se había fijado la hora de la reunión. Morales no tenía respuesta, pero anticipó que el encuentro con Arce será en el curso de las próximas horas.

Arispe, quien también representa al trópico de Cochabamba, precisó que la nota hace referencia a tres puntos clave: “La reactivación económica, proyectos para la región y el tema productivo”. Reveló que incluso existen sectores que quieren marchar a La Paz para hacer escuchar sus reclamos en caso de no ser atendidos por Arce.

“La región ha pedido mayor presupuesto para la erradicación de coca”, afirmó y aseguró que hay preocupación en su sector porque los precios de ese producto han bajado en los últimos meses. Admitió que hay observaciones por la falta de obras en todo el país.

El ministro Montaño dijo el fin de semana que iba recorrer “todo el país para verificar el cumplimiento de las gobernaciones” a las empresas contratistas de obras de infraestructura. No obstante, existen varias denuncias que cursan en su despacho por la falta de transparencia en los contratos sobre los que tiene tuición la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Arispe evitó entrar en detalles, pero señaló que todos los reclamos se deben resolver en la reunión con Arce.

El senador Rodrigo Paz, de la alianza Comunidad Ciudadana, cuestionó “el excesivo interés de Evo contra el ministro Del Castillo, cuando la agenda nacional es realmente crítica”. Afirmó que Arce está “muy pasivo” en lo político y está en sus manos demostrar si “es o no un títere” de Morales.

“Tenemos a un presidente que proclama el multilateralismo y no va a la Cumbre de las Américas, y un vicepresidente (David Choquehuanca) preocupado por abstenerse del sexo, el alcohol y carne. Se respeta esa postura, pero no lo hemos oído hablar sobre esos problemas que afectan directamente a la gente”, afirmó.

La tensión en el MAS se arrastra desde finales del año pasado.