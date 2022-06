Fonplata y BID financian el 97% de recursos para realizar el censo de población en Bolivia

Desde el inicio de junio, en la Asamblea Legislativa se debaten proyectos normativos para permitir que el Estado acceda a los préstamos de ambos organismos internacionales.

Proceso del censo de población en Bolivia 2012. Foto: Internet

La Paz, 16 de junio de 2022 (ANF). – El Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) con $us 40 millones y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con $us 26.4 millones, financian el 97% de los recursos económicos que se usarán para el desarrollo del Censo de Población y Vivienda de noviembre próximo.

“En ese contexto, el financiamiento total para realizar y garantizar el proyecto censal es de $us 68 millones, de los cuales $us 40 millones provienen del Fonplata, $us 26,4 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y $us 1,6 millones del TGN”, dice el comunicado del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Mediante Decreto Supremo 4694, del 6 de abril de 2022, el Gobierno autorizó la firma del contrato para el crédito, en calidad de transferencia al Instituto Nacional de Estadística (INE) como ente ejecutor de los recursos del “Contrato de Préstamo con Fonplata” para el censo.

Este miércoles, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley que permite al Estado acceder a un préstamo de $us 40 millones del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) para la realización del censo Nacional de Población y Vivienda de noviembre próximo.

“El contrato de préstamo fue suscrito por el Estado Plurinacional el 14 de abril del 2022, previo análisis de la generación de ingresos en el país y las condiciones de tasas, plazos y montos que ofrece el Banco de Desarrollo. La deuda deberá ser asumida en un plazo de 20 años, dice una nota de prensa de la Cámara de Senadores.

Al respecto, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, durante su intervención en la Cámara de Senadores, indicó que este crédito no representa un problema para la economía nacional.

“La economía nacional tiene la capacidad de afrontar las obligaciones ya asumidas y las obligaciones que se puedan dar a través de este financiamiento de organismo externo”, enfatizó.

El pasado 9 de junio, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley sobre el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de $us 100 millones, de los cuales $us 26,4 millones serán destinados para el registro y el resto servirá para financiar el Programa de Fortalecimiento del Sistema Estadístico del país.

“(El monto restante) va a ir para el tema de encuestas a hogares, encuestas de diferentes tipos, que va a llevar adelante el Instituto Nacional de Estadística”, ratificó el diputado del MAS Omar Yujra.

Por otra parte, se tiene previsto que en la etapa precensal se realizará la contratación de coordinadores y supervisores, reclutamiento de voluntarios para la recolección de información en las viviendas, capacitación de los distintos niveles de personal, despliegue y organización de los recursos humanos que participan en el censo, distribución y recolección del material censal en todas y cada una de las unidades censales definida.

/EUA//smr