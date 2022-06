Gobernador de La Paz activa el Plan Chasqui

Apoyando el desarrollo educativo del departamento de La Paz, el gobernador Santos Quispe, el “Wayna Mallku”, viajó al municipio de Ancoraimes de la provincia Omasuyos, para realizar la entrega del certificado de factibilidad técnica del Instituto Tecnológico Qhana Ancoraimes en el marco del Plan Yachay Pacha que lleva adelante en su gestión.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

“Yo siempre voy a estar colaborando en todo lo que se pueda, todos los proyectos que vengan. Por eso he botado el color político. (…) Era un sueño visitar todo el departamento de La Paz y eso estoy haciendo. Estamos trabajando arduamente, no descansamos ni fin de semana. Estamos con ganas de trabajar, por algo me han puesto como Gobernador”, sostuvo.

Asimismo, aprovechó la ocasión para poner en marcha el Programa de Fortalecimiento a las Escuelas de Fútbol con la entrega de equipamiento deportivo: pelotas, conos y casacas, entre otros.

Este programa es parte del Plan Chasqui, una de sus promesas electorales que empieza a ser una realidad y que tiene el objetivo de formar jóvenes talentos que jueguen en los equipos profesionales, incluso dentro de la Selección Nacional.

Por otra parte, el gobernador Santos Quispe anunció que trabaja de la mano del alcalde de Ancoraimes, Fidel Huanca, en un proyecto para el mejoramiento de riego en la comunidad Zamora que beneficiará a 150 familias, las cuales podrán fortalecer su producción para mejorar sus economías.

REGIÓN

Ancoraimes es un municipio paceño y segunda sección municipal de la provincia de Omasuyos en el departamento de La Paz. Se encuentra ubicado a 135 kilómetros de la ciudad de La Paz, capital del departamento; y se halla a 3.880 metros sobre el nivel del mar. Según el censo nacional de 2012, el municipio de Ancoraimes cuenta con una población de 13,136 habitantes. ​

El municipio de Ancoraimes fue creado el 15 de junio de 1980. Tiene una extensión de 516 km2. Su geografía se encuentra en el altiplano. El clima es frío. Limita al norte con la provincia Muñecas, al Sud con el Lago Titicaca, al este con la primera sección de Achacachi, al oeste con el municipio de Carabuco. Su principal actividad económica es la agropecuaria.

Los atractivos más relevantes se encuentran: la Bahía de Ispaya Grande, el Mirador de Sotalaya, la Playa Lojrocachi y otros. Entre las actividades turísticas que se realizan son: turismo cultural, entre otras.

PROVINCIA

La provincia de Omasuyos es una provincia boliviana que se encuentra en el departamento de La Paz, tiene como capital provincial a la ciudad de Achacachi. Tiene una superficie de 2.065 km² y una población de 84.484 habitantes (según el Censo INE 2012). La palabra Omasuyos tiene origen en el vocablo Uma Suyus, en el que Uma que significa Agua y Suyus nación o región.

La provincia Omasuyos fue creada el 23 de enero de 1826 en el gobierno del Mariscal Antonio José de Sucre. ​

El 6 de junio de 1951 fue creada la provincia de Manco Kapac por Ley N° 2562, desprendiéndose de la provincia de Omasuyos. Esa misma fecha se determinó que fuese la ciudad de Copacabana la capital de la nueva provincia.