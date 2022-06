Golpe II: Tribunal notifica reinstalación del juicio; defensa de Añez dice que no procede

La fase de alegatos se prevé reinstalar a las 14:00 del lunes 6 de junio.

Fuente: Página Siete

Las partes ya fueron notificadas para la reinstalación del juicio por el caso “golpe de Estado II” contra la expresidenta Jeanine Añez y exautoridades militares desde las 14:00 del lunes 6 de junio.

“Fuimos notificados hoy (viernes). La audiencia está fijada para el lunes 6 de junio a las 14:00”, informó el abogado defensor de la expresidenta Añez, Alain de Canedo, a Página Siete Digital.

En ese sentido, aclaró que se presentó una solicitud de complementación, en la cual el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debe explicar por qué rechazó la acción presentada anteriormente por la defensa de la exmandataria.

“Hemos pedido una complementación, una explicación del rechazo (a la acción de inconstitucionalidad). Ese es un principio universal (…). Nosotros hemos presentado una solicitud de complementación y explicación, pero, por otro lado, por norma puedes apelar esa resolución”, explicó De Canedo.

El jurista consideró que la audiencia del lunes de la siguiente semana no debería llevarse a acabo, por lo tanto, la reinstalación del juicio no procede hasta tanto no se pronuncie el Constitucional.

El juicio contra la exautoridad fue suspendido el 4 de mayo, tras que se determinara un cuarto intermedio hasta que precisamente el TCP se pronuncie sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por el equipo de abogados de la parte querellada contra los tipos penales de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, delitos por los cuales es procesada Añez.

Sin embargo, la acción fue rechazada, por lo que el Gobierno, una de las partes querellantes en este caso, demandó la reinstalación del juicio.

Tanto Añez como los exmilitares y un exjefe policial son acusados de la comisión de ambos delitos,

Además, la exjefa de Estado es procesada por asunción al poder en medio de la crisis de 2019 y tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales.