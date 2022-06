Horóscopo de Josie Diez Canseco para hoy lunes 20 de junio

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Estás con muchas ilusiones de estabilidad, hoy tu ansiedad te llevará a presionar a tu pareja, no quieras ser quien lleve el control de tu relación, podrías cansarlo. Manejarás con mucha habilidad tu economía, para que no te sientas limitado después. Número de suerte, 4.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Día de armonía y buena comunicación, sentirás que tus esfuerzos por dominar tus celos han valido la pena, tu relación sentimental te dará alegrías. Tu trabajo marchará sin contratiempos, pero no te confíes, trata de estar atento a tu competitivo entorno. Número de suerte, 1.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tu relación afectiva pasa por malos momentos, hoy tendrás la oportunidad de limar asperezas y empezarás una etapa donde se curarán las heridas. Laboralmente, estarás a la defensiva, tranquilízate y no te distraigas en temas sin importancia. Número de suerte, 12.

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: No te desesperes por tu situación sentimental, hoy todo lo que te hace dudar se aclarará y tendrás el camino de la felicidad despejado. Dejarás de lado actitudes reservadas que te hacían perder oportunidades, y te esforzarás por recuperar el tiempo perdido. Número de suerte, 10.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Tu necesidad de cariño te llevará a asumir actitudes posesivas, no presiones a tu pareja con exigencias, sólo tienes que dar afecto para recibir lo que quieres. Tu economía no es estable, recuérdalo antes de comprar cosas que no necesitas. Número de suerte, 15.