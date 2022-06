Los lujos de los bailarines y los gastos de los pasantes del Gran Poder

Una bailarina puede llegar a gastar 11 mil dólares en su traje. Un pasante pagó medio millón de dólares en 2013.

Fuente: El Deber

“El traje (de morenada) puede llegar a costar mil dólares. Es un lujo y tiene varios detalles que son costosos”, relató una bailarina de una de las 76 fraternidades que bailaron en la entrada del Gran Poder ayer en la ciudad de La Paz. Un fraterno puede gastar 11 mil dólares en su traje de baile y hubo casos donde un pasante llegó a desembolsar medio millón de dólares por la organización de los eventos de su fraternidad.

Ayer, 76 fraternidades hicieron un despliegue espectacular. Se superó los 60 mil folcloristas, entre bailarines y músicos que acompañan a los grupos. De hecho, la danza de la morenada fue el plato fuerte de la entrada que se realizó en varias calles de La Paz.

La morenada es también conocida como la danza pesada, porque los bailarines varones lucen trajes que pueden pesar de 30 a 50 kilos. Este año se presentaron 23 morenadas, una más que las que desplegaron lujo en 2019. Los fraternos de esta danza son los que más invierten para bailar.

Solamente el traje de una morena figura está por los 1.000 dólares, mientras que por las joyas que lució cada una de las bailarinas se realizó una inversión que va de desde seis mil a diez mil dólares, según el cálculo que realizó el presidente de la Asociación Folclórica de Fraternidades del Gran Poder, Joaquín Santos Quispe Callisaya.

Solamente en la pre entrada del pasado domingo se generó un movimiento económico de 15,3 millones de bolivianos, con mayor incidencia en trajes, atuendos y joyas, según reportó la Secretaría Municipal de Planificación de la Alcaldía de La Paz en base a datos proporcionados por la Secretaría Municipal de Culturas y Turismo y la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico.

Estas entidades reportan que la circulación económica se da en los siguientes rubros: el 37% corresponde a trajes, atuendos y joyas, 28% a bandas de música, 19% consumo de bebidas, 9% consumo de alimentos, 5% transporte y 2% otros.

“Promueve el trabajo de importadores de telas, disfraces, alquiler de graderías, artesanos, comerciantes, y eso genera más de $us 60 millones. Pero la fiesta no solo es el sábado, así que todas las actividades anuales mueven la economía de la gente en $us 200 millones. Ese es nuestro Gran Poder, así promueve la reactivación”, detalló Quispe.

Medio millón de dólares

La fraternidad “Intocables” se convirtió en “marca registrada” del Gran Poder por el estilo de sus trajes de moreno que llevan los colores blanco y naranja, los abrigos largos y sombreros de ala ancha los varones, y la gallardía de la chola paceña.

Constancio Tarquino fue el pasante de esta morenada en 2013 y recordó que en esa época gastó medio millón de dólares en su fraternidad. “Me di el lujo de ser pasante de los ‘Intocables’. La suma no puedo precisar, pero estaba entre medio millón de dólares previsto desde la recepción social, los ensayos, el aniversario de la fraternidad, el convite, la entrada y el recojo del nuevo pasante”, reveló Tarquino.

El fraterno añadió que existen aportes de los bailarines.

Fuente: El Deber