“No soy marioneta de nadie”, Patty niega coordinación con Evo por el caso ‘golpe de Estado’

Fuente: Tele Noticias (Video)/Eju.tv

La exdiputada del MAS, Lidia Patty, negó ser “marioneta” del expresidente Evo Morales para promover los juicios por el denominado caso ‘golpe de Estado’.

“Siempre piensan ellos que Evo me está manejando, pero eso es mentira, yo siempre voy a pensar en mi pueblo”, dijo Patty.

Cuando le consultaron por la demanda que Carlos Mesa anunció que presentará contra el expresidente Morales por abandonar sus funciones en el año 2019, Patty dijo que esto no impedirá que continúe con el proceso contra los líderes opositores.

“Si tienen pruebas que presente, nadie lo va a atajar, tal vez están pensando que porque presentan la denuncia (contra Evo) voy a retirar la demanda, yo no tengo coordinación con el hermano Evo Morales, nadie me va a manejar, no soy marioneta de nadie”, acotó.

La exdiputada del MAS pidió recientemente a la Fiscalía la aprehensión y alerta migratoria de seis líderes políticos, entre ellos Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Waldo Albarracín y Luis Fernando Camacho, quienes fueron acusados dentro del caso golpe de Estado I.