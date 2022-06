Opositores alertan de desinstitucionalización del Estado por falta de elección de autoridades

La Defensora interina terminó su mandato legal hace seis meses y el mandato del actual Contralor General fenece el 1 de julio

Marco Antonio Chuquimia

La ausencia de autoridades elegidas desde la Asamblea fue calificada, por los opositores, como una desinstitucionalización del Estado promovida desde el MAS; mientras que el oficialismo los señala como responsables de no permitir la designación de una autoridad en este espacio legislativo.

“Evo Morales no solamente está forzando al Gobierno a fraguar una sentencia previa contra (Jeanine) Áñez, sino quiere mantener esos espacios de poder que lo único que hacen es meterse al Gobierno por la ventana, obligan al presidente a compartir el poder, no sabemos si es por voluntad propia o por presión, pero claramente aquí no hay la voluntad política de solucionar los interinatos y mantienen la desinstitucionalización del Estado”, acusó el diputado Alejandro Reyes (CC).

El mandato del Contralor General del Estado, Henry Ara, vence en 15 días; el interinato de la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz venció hace seis meses y hasta el momento el MAS, que tiene la mayoría en el Parlamento, no tiene la capacidad de articular una concertación con los opositores y elegir a un nuevo Defensor; en tanto que la convocatoria para el Contralor quedó congelada en la comisión mixta de Política Económica.

“Todavía está vigente el artículo 12 de la ley 870, por eso es que el interinato (de Nadia Cruz) todavía continúa. En el reglamento no hemos visto un plazo perentorio para concluir el proceso de convocatoria y eso es lo que hemos definido las tres fuerzas políticas”, justificó hoy el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Rubén Gutiérrez, sobre el caso de la Defensora interina.

Este último caso ya llegó al cruce de palabras entre la aludida y el propio Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, pues la directora del IDIF le recriminó su mandato y se negó a informar de sus actividades. Fue una institución del propio Estado que desconoció el mandato; pero Cruz reaccionó y dijo que procesará penalmente a Lanchipa porque el IDIF depende de ese despacho.

El 6 de junio, el MAS instaló la sesión para designar al nuevo Defensor, desde entonces convocó en cuatro oportunidades a sesionar a los asambleístas y en ninguna de las cuatro pudo obtener los dos tercios que se requiere. El oficialismo ensayó hasta cinco estrategias distintas para concluir este proceso y no logró nada. El último intento fue posesionar a Gustavo Torrico como Viceministro de Coordinación Gubernamental (el nexo entre el Legislativo y Ejecutivo) y lograr avances, pero tampoco resultó.

Ahora, el senador Gutiérrez volvió a pedir una mesa de diálogo, pero aclaró que la misma debe instalarse sin ningún condicionamiento y evaluar a todos los candidatos para elegir en esa reunión al más calificado; aunque su convocatoria no tuvo mucho éxito y los opositores los acusaron de preservar la desinstitucionalización del Estado.