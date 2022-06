Posponen reformulado del POA por ausencia de secretarios al Concejo Municipal de Santa Cruz

El legislador criticó el nivel de las respuestas dadas por mandos medios del ejecutivo municipal que no supieron absolver las dudas y adelantó que no aprobará el documento en caso de que no incluyan las observaciones.

Fuente: Prensa Demócratas

“Es una falta de respeto a la ciudad porque son 9,3 millones de bolivianos que se gastan al día, ¿así quieren que les aprobemos el reformulado?”. Esta fue la queja del concejal Manuel Saavedra ante la inasistencia de los secretarios municipales a explicar en el plenario si incluyeron o no las observaciones realizadas por los ediles el año pasado. La sesión se declaró en cuarto intermedio hasta las 11 de la mañana de este viernes.

“Dejan todo para el último día, mañana van a decir que no hay tiempo para cambiar nada porque ya no les dan los plazos para llegar al ministerio. Miren la trampita, dejan a último momento para no cambiar nada y pretender que se les apruebe el reformulado, pero están muy equivocados”, aseveró Saavedra.

El legislador criticó el nivel de las respuestas dadas por mandos medios del ejecutivo municipal que no supieron absolver las dudas y adelantó que no aprobará el documento en caso de que no incluyan las observaciones.

“No sabían dónde están parados, parecían como en el colegio cuando decían que no estudié mi parte y le toca a otro, no respondieron a lo que les preguntamos.

Tanto así que de la propia bancada oficialista pidieron que los secretarios asistan este viernes a las 11 de la mañana”, manifestó a tiempo de recordar que quedan dudas por despejarse como el incremento de Bs 150 millones para la secretaria de finanzas, las tablets que no están incluidas, 40 vehículos para Emacruz y 7 motorizados para el Concejo, entre otras.