Senadora Rek espera que estos últimos hechos contra Áñez se sumen al informe final del Relator García Sayán

“Confesión de parte” realizada por el expresidente Evo Morales sobre el control de la justicia en el país.

Fuente: Prensa Creemos

La senadora Centa Rek espera que el Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, pueda agregar la “confesión de parte” realizada por el expresidente Evo Morales sobre el control de la justicia de nuestro país, en el informe final sobre la situación de la Justicia en Bolivia que debe presentar ante su sede en Ginebra el próximo lunes 20 de junio.

“Esperamos que se sumen estos últimos hechos, que ha podido constatar el Relator, que ha sido la confesión de parte de Evo Morales junto a Arce Catacora y otros ministros decidieron el linchamiento judicial de la ex presidenta Jeanine Añez. Creo que esto es muy importante, que no puede estar fuera del informe porque prueba todo lo que se había anticipado en el sentido que la Justicia no es independiente, que está cooptada por el poder político”, señaló Rek.

Para finalizar, la senadora dijo que el Informe final sobre la situación de la Justicia en Bolivia debe ser considerado a cabalidad por el gobierno boliviano, a pesar que va a ser uno más que en Bolivia se están cometiendo ·tremendas injusticas y el país está fuera del marco del respeto de las garantías de los derechos humanos y del debido proceso”.