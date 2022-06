Violencia en el fútbol de Brasil: mataron a un hincha de 20 años en una pelea entre fanáticos tras el clásico entre Corinthians y Santos

Una gresca entre torcedores del Timao y San Pablo terminó con un fallecido. Imágenes sensibles

Fuente: Infobae.com

En la jornada de Ayer, Corinthians goleó 4-0 al Santos y puso un pie en los cuartos de final de la Copa de Brasil. Luego del encuentro, hubo que lamentar un hecho violento: fanáticos del Timao se cruzaron en la vía pública con un grupo del San Pablo y se trenzaron a golpes de puño y con palos. El saldo de la gresca fue de un muerto, varios heridos y 70 detenidos, según informó la Secretaría de Seguridad Pública estadual.

El suceso ocurrió en Itapevi, región metropolitana de San Pablo: “La Policía Militar fue llamada en la madrugada de este miércoles (23/6), en la Avenida Presidente Vargas, región de Itapevi, para intervenir en una pelea entre hinchas. Los involucrados en la confusión fueron llevados a la estación de policía de Itapevi y se está elaborando el parte de incidentes”.

Según trascendió, fanáticos tricolores (San Pablo no había jugado en la jornada de ayer) emboscaron a un bus con simpatizantes del Corinthians que salían del estadio Arena tras el match. Dos autos cercaron al colectivo y todo derivó en una debacle en la calle. No se brindó información sobre la persona fallecida, pero se trató de un hombre de 20 años identificado con San Pablo. Las imágenes difundidas por una cámara de seguridad instalada en la cuadra registra el momento de las amenazas, pero no el instante de la agresión fatal.

Vale mencionar que existió un antecedente reciente entre torcedores del Corinthians y San Pablo: a principios de marzo confrontaron en la estación de tren Primavera-Interlagos en la zona sur de la capital paulista. Fue pocas horas después del clásico que los equipos habían disputado en el estadio Morumbí. La Policía llegó a detener a cinco individuos que horas más tarde fueron liberados.

La violencia en el fútbol brasileño empieza a preocupar cada vez más, ya que un hombre recibió un disparo que lo mató luego del clásico por el campeonato estadual entre Atlético Mineiro y Cruzeiro en Belo Horizonte, también en marzo pasado. Y en febrero, otra persona de 40 años que conducía una motocicleta en las inmediaciones del estadio Allianz Parque (Palmeiras), luego de que el Verdao perdiera la final del Mundial de Clubes con Chelsea.