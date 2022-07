Alejandra Guzmán reaccionó a acusaciones por presunto fraude: “No sé quién se quedó con la lana”

Fuente: Infobae

Alejandra Guzmán está envuelta en una nueva polémica, pues, tras no presentarse en su concierto el pasado 25 de junio, la empresa Mario Juarez informó que podría demandar a la cantante y a sus representantes por el supuesto delito de fraude. Así, ante estas acusaciones, la cantante rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

Fue durante una entrevista con Ventaneando donde La reina de corazones mencionó que su ausencia en dicho show no fue malintencionada, sino que se debió a una situación de salud.

“Mi última cirugía fue el 26 de mayo a los dos días de regresar de la gira, por eso es que pasó lo de Ensenada”, comenzó a decir la cantante ante las cámaras de Pati Chapoy.

Aunque Mario Juarez, empresa encargada de contratar a Alejandra Guzmán para el concierto que se celebraría en Baja California, expresó en un comunicado que la hija de Silvia Pinal cobró 1 millón 218 mil pesos de un total de 2 millones 200 mil para cerrar el contrato del concierto que ofrecería en Ensenada, Guzmán puntualizó que el dinero no se lo quedó ella.

“Regresamos el dinero y todo, pero no sé qué pasó, quién se quedó con la lana o qué. No se han puesto de acuerdo el promotor con la intermediaria”, dijo la cantante de éxitos como Yo te esperaba, Hacer el amor con otro o Llama por favor.

Alejandra Guzmán ahondó en que la agencia ShowPlay Entretaiment no es quien la promueve y señaló que esta seguramente fue sólo una intermediaria, pues quien la representa en este sentido es All Parts Move.

Tras dejar un poco atrás el ríspido tema, la integrante de la Dinastía Pinal señaló que próximamente estará en una serie de presentaciones que iniciarán el 30 de julio y que contarán con invitados especiales como Alexs Syntek, Erik Rubín y Fey.

¿Por qué quieren demandar a Alejandra Guzmán?

Además del dinero que Alejandra Guzmán supuestamente cobró tras no presentarse en un concierto en Ensenada, la empresa Mario Juárez externó en un comunicado que aparentemente la empresa ShowPlay Entertainment solicitó un pago extra por 2 millones de pesos “violando así el contrato previo”.

Ya que Mario Juarez se negó a dar más de la cifra acordada desde un principio, ShowPlay Entertainment habría amenazado con que Guzmán no se presentaría en la fecha prevista, según informó la promotora.

Fue por ello que Mario Juarez habría cedido y consiguió la forma de pagar la cifra extra, pero eso no habría bastado, pues los representantes de Alejandra habrían solicitado que también se pagara el hotel y los “requerimientos especiales del artista”, algo que supuestamente ya estaba previsto con el pago original.

Ante una nueva negativa, ShowPlay Entertainment habría informado que la intérprete de Yo te esperaba no podía presentarse en la fecha acordada porque había sufrido un accidente que la había llevado hasta el hospital.

“Solicitó reagendar la presentación bajo el supuesto legal de fuerza mayor; se nos fue comunicado que la artista sufrió un grave accidente y que pasó por un procedimiento quirúrgico y que debería ser mantenido en secreto; se nos impedía que se informara ese suceso y era forzoso reagendar la fecha, ya que Alejandra Guzmán estaba intervenida quirúrgicamente”, se lee en el comunicado.

La empresa Mario Juárez habría solicitado las constancias médicas de Alejandra Guzmán y, aunque no las habían recibido hasta el momento de publicar la misiva, aceptaron reagendar el espectáculo para el 15 de octubre de 2022. No obstante, la representante de la Reina de Corazones habría anunciado que la cantante no se presentaría en la nueva fecha y que “era una decisión unilateral el cancelar el show por citar supuestos de ‘incumplimiento de contrato’.