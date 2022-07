Arce desafía a Santa Cruz, afirma que hay intereses políticos detrás del censo y no significa aumento de recursos económicos

Fuente: Brújula Digital

El presidente Luis Arce participó esta mañana en El Alto de un apthapi (comida comunitaria) y fue entrevistado en radio San Gabriel, y abordó varios datos sobre la coyuntura actual, por ejemplo dijo que detrás de los pedidos de la realización del censo de población y vivienda hay intereses políticos, y no significa el aumento de recursos económicos.

«Básicamente hay algunos intereses en este tema que son absolutamente políticos en este tema y hay varios, eso suena especialmente en Santa Cruz» advirtió el Mandatario.

Después afirmó «con mucha claridad» «que no es cierto que el censo es igual a recursos (económicos), eso es relativo. El Censo y crecimiento de población no implica necesariamente el crecimiento de recursos, es relativo. Algunos ganarán y otros perderán» manifestó en relación al paro cívico anunciado en Santa Cruz como protesta por la postergación del evento estadístico hasta 2024.

«Se quiere asociar y se quiere hacer pensar que Censo es igual a recursos, en el entendido de que si una población de una ciudad hubiera incrementado su población necesaria y obligadamente va a incrementar sus recursos y eso, quiero decir con mucha claridad a la población, no es cierto, no es cierto, eso es relativo» planteó y pidió «desmitificar» ese concepto.

Las declaraciones del Jefe de Estado se conocen a 48 horas del paro cívico y desde ese departamento fue asumido como un desafío.

Arce también ratificó lo expresado por sus voceros. La postergación del censo está sustentada en «criterios técnicos» y que el principal objetivo de un censo de población y vivienda es para «medir cuánta población tenemos, dónde vive, cómo vive en qué unidad de vivienda, si tiene servicios básicos, para que en base a eso se pueda planificar y se pueda hacer políticas del Estado».

El conflicto por el censo que debía realizarse el 12 de noviembre de este año se generó después de que el Gobierno y el llamado Consejo Nacional de Autonomías (CNA) que tiene prevalencia de gobernadores del MAS (partido en función de gobierno) determinó la suspensión del estudio estadístico hasta 2024.

«Diésel ecológico»

En la entrevista, el Mandatario abordó otros temas como la producción de «diésel ecológico» mediante un planta que comenzará a ser construida desde el mes de agosto.

«Tenemos grandes proyectos para el país, uno de ellos tiene que ver con los biocombustibles, hoy por hoy Bolivia importa diésel, nosotros estamos emprendiendo ya, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con las empresas de petróleo y con el Ministerio de Desarrollo Rural, la producción de palma africana que será la materia prima para la producción de diésel ecológico», anunció.

Anunció que la construcción de la planta de Aceites Vegetales Hidrotratados (HVO, por sus siglas en inglés) comenzará en agosto y será concluido en el mismo mes del próximo año, «con ello vamos a cubrir el 50 (a) 55 por ciento de demanda de diésel en el país, con esta planta vamos a dejar de importar diésel», explicó.

«No es necesario modificar el tipo de cambio»

En la entrevista, el presidente Arce destacó sus éxitos en lo que demonina «reactivación económica» y adelantó que no es necesario modificar el tipo de cambio del dólar frente a la fuerte inflación que experimenta la región.

«No ha sido y no va a ser necesario modificar el tipo de cambio, a no ser que nuestro ministro de Economía (Marcelo Montenegro) nos puede decir si hay algún elemento, pero por lo que yo, particularmente veo, no veo necesidad de modificar el tipo de cambio», dijo.

El dólar en Bolivia está en Bs 6,96 para la venta y en Bs 6,86 para la compra, y es una de las claves para que no exista una fuerte inflación o nada de inflación en la lectura del Gobierno central.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) al primer semestre de este 2022 llegó apenas al 1,18% de un 3,3% proyectado para este año.

Un desafío para Santa Cruz

Las declaraciones de Arce sobre el censo y el paro anunciado en esa región fueron tomados como un desafío.

«El atrevimiento y el resentimiento de este señor que apenas y gobierna la plaza Murillo no tiene límites. Anticipa que Santa Cruz siendo el departamento con mayor exponencial de crecimiento regional no recibirá recursos proporcionalmente?

El odio a Santa Cruz se refleja en cada una de sus palabras, VEREMOS QUE DICE DESPUÉS DE LA LUCHA EN LAS CALLES» posteó la diputada María René Álvarez.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, reprochó la actitud del gobierno de Arce que «ningunea» a esa región.

«Hemos visto que el Gobierno ha ninguneado a Santa Cruz a pesar de que hemos presentado una propuesta técnica para llevar adelante el censo el 28 de junio de 2023» lamentó y confirmó que las instituciones de esa región acatarán el paro el lunes.