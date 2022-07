La Asamblea de la Alteñidad exigió que el Censo sea el 2023 y no el 2024 como determinó el Consejo Nacional de Autonomías.

El presidente Luis Arce y nueve alcaldes de ciudades capitales, más El Alto, se reúnen este miércoles en la Casa Grande del Pueblo para un encuentro con agenda abierta, cuyo punto central es el Censo Nacional de Población y Vivienda. Esta jornada, los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y El Alto, Eva Copa, anticiparon, por separado, que plantearán la realización del Censo el 2023.

«Se ha definido en la Asamblea de la Alteñidad proponer al presidente (Luis Arce) que el Censo sea el 2023, no tenemos una fecha clara pero si el año. Creemos que el 2024 es muy tardío porque la ciudad de El Alto es una de las más grandes del país porque ha crecido poblacionalmente, nosotros recibimos los recursos que se recibían hace diez años, tenemos más de un millón de habitantes que requieren servicios públicos, no podemos satisfacer porque los recursos son mínimos», sostuvo Copa en red Uno.

El alcalde paceño a través de redes sociales aseguró que el Censo puede realizarse el 2023. «Alcaldes de capitales y El Alto nos reuniremos con el presidente @LuchoxBolivia. Dicen que no es posible hacer el Censo el 2023; no es cierto. Todos podemos lograr un censo con Confiabilidad, Consenso y Cartografía. Ejem: No hay problema de recursos, hay financiamiento», apuntó.

Arias envió este martes una carta a Arce para solicitarle que incluya en la agenda de la reunión de este miércoles el tema del Censo que en primera instancia debió llevarse a cabo en noviembre de este año y que el Consejo Nacional de Autonomías postergó hasta 2024.

“Solicito se pueda tomar en cuenta en la agenda de la reunión un análisis sobre el desarrollo del Censo de Población y Vivienda en el marco del Decreto Supremo No 4760, considerando que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz entregó en fecha 23 de junio de 2022 al Instituto Nacional de Estadística la cartografía actualizad del Municipio de La Paz como insumo técnico para apoyar el proceso censal”, señala la carta del burgomaestre.

En la carta, Arias recordó que la Alcaldía elaboró la Ruta Crítica Técnica y “los justificativos técnicos y económicos que respaldan la realización del censo en junio de 2023”, con base a la información del INE que dijo que la actualización de la cartografía tiene 30% de avance y 98%, la boleta censal.

La alcaldesa de Cobija, Ana Lucia Reich, también respaldó un Censo el 2023 y apuntó que esta decisión será comunicada a Arce durante la reunión programada en horas de la tarde en la Casa Grande del Pueblo en La Paz.

«Estamos prácticamente con la misma línea de que queremos el Censo lo más antes posible», sostuvo la Alcaldesa al programa No Mentirás.

El alcalde de Tarija y presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia, Jhonny Torrez, sostuvo que los municipios de las ciudades capitales, que deseen, solicitarán a Arce la «reconsideración» de la reprogramación del Censo que el Consejo Nacional de Autonomías determinó postergar hasta 2024.

Torrez dijo a la red Gigavisión que «no se trata de apoyar o no a Santa Cruz, se trata de sentido común», ya que en la reunión del Consejo Nacional de Autonomías la aprobación de la postergación del Censo hasta el 2024 fue respaldada por unanimidad por ocho gobernadores y alcaldes del país.

Copa anunció que en horas de la mañana del miércoles los diez alcaldes sostendrán una reunión previa en un hotel céntrico de La Paz para llevar una posición conjunta a la reunión con el Presidente.

Santa Cruz llevó adelante un paro departamental el lunes exigiendo la realización del Censo en 2023. Las autoridades del Comité Interinstitucional anunciaron que esperarán los resultados de la reunión del Presidente con los alcaldes para ver qué medidas asumir en caso de que se continúe con la intención de trasladar el Censo a 2024.