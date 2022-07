¿Cuánto dinero perdieron los multimillonarios en el primer semestre del año?

Las 500 personas mas ricas del mundo perdieron $us 1,4 billones en el primer semestre de 2022. Elon Musk y Jeff Bezos están entre los que más redujeron su riqueza.

Fuente: eldeber.com.bo

Un balance realizado al concluir los seis primeros meses del años refleja una pérdida millonaria en las principales fortunas del mundo. La crisis económica que derivó de la pandemia por el Covid-19 también afectó a los multimillonarios. Un estudio publicado por la compañía norteamericana de asesoramiento financiero Bloomberg muestra pérdidas por valor de US$ 1.4 billones entre las 500 personas más ricas del mundo.

De manera individualizada, el estudio muestra algunos casos concretos. La fortuna de Elon Musk se redujo en casi US$ 62.000 millones. En el caso de Jeff Bezos se cuantifica una pérdida de US$ 63.000 millones. Otro de los nombres que siempre encabeza la lista de los hombres más ricos del mundo, Mark Zuckerberg, registró una disminución de su patrimonio en más de la mitad.

El dato contrasta con los balances de los dos últimos años. En ese periodo, las fortunas de los multimillonarios aumentaron gracias a las medidas de estimulo sin precedentes implementadas por los gobiernos y bancos centrales para hacer frente a la pandemia. En este primer semestre de 2022, el incremento de las tasas de interés para combatir la elevada inflación, se convierte en uno de los principales motivos en la reducción de las riquezas.

Musk vivió un periodo crítico con Tesla Inc. que registró el peor trimestre de su historia. Algo similar ocurrió con la empresa enseña de Bezos, Amazon.com Inc., que sufrió la mayor caída desde el estallido de la burbuja puntocom.

El cofundador de Tesla sigue manteniendo la mayor fortuna del mundo. Asciende a US$ 208.500 millones. El segundo lugar está ocupado por Bezos con un patrimonio neto de US$ 129.600 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Un francés, Bernard Arnault, ocupa el tercer lugar con US$ 128.700 millones, seguido de Bill Gates con US$ 114.800 millones. El reporte de Bloomberg señala que solo estas cuatro personas mantienen una fortuna personal que supera los US$ 100.000 millones.

En enero de este mismo año, se contabilizaban diez personas cuyas fortunas superaban dicha barrera. Entre ellos se encontraba el responsable de Facebook, Mark Zuckerberg, que ahora se ubica en el puesto 17 de la lista con US$ 60.000 millones.

Las estadísticas económicas de las 500 personas más ricas del mundo, el índice 500, consideran los datos del primer semestre de 2022 como la peor caída desde el primer semestre de 1970. A pesar de esta reducción, los multimillonarios acumulan tanta riqueza en los últimos años que no incide de manera preocupante en sus decisiones empresariales.

Thorne Perkin, presidente de Papamarkou Wellner Asset Management, insiste en ver la oportunidad en medio de la incertidumbre. «A menudo, su mentalidad es un poco mas contraria», senaló Perkin. «Muchos de nuestros clientes buscan oportunidades cuando hay problemas en las calles».

Vladimir Potanin, el hombre mas rico de Rusia, con una fortuna de US$ 35.200 millones, adquirió la totalidad de la posición de Societe Generale SA en Rosbank PJSC a principios de este año, en medio de las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin. También compro la participación del magnate ruso Oleg Tinkov en un banco digital por una fracción de lo que valía.

Sam Bankman-Fried, director ejecutivo de la bolsa de criptomonedas FTX, compró una participación del 7,6% en Robinhood Markets Inc. a principios de mayo, después del derrumbe de un 77% en el valor de dichas monedas. El multimillonario de 30 años también ha sido prestamista de ultimo recurso para algunas empresas de criptomonedas con problemas.

La compra mas destacada durante el semestre en cuestión corresponde a Musk. El magnate invirtió US$ 44.000 millones para comprar Twitter Inc. Ofreció pagar US$ 54,20 por acción. Un dato que demuestra la fluctuación de una riqueza como la de Musk se obtiene al cotejar el valor de las acciones de la empresa de redes sociales el pasado jueves que se redujo hasta US$ 37,39.

El hombre más rico del mundo dijo el mes pasado en una entrevista con el editor jefe de Bloomberg News, John Micklethwait, que hay «algunos asuntos sin resolver» antes de que se pueda completar la transacción. «Hay un límite a lo que puedo decir públicamente», señaló. «Es un asunto algo delicado».