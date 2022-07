Evo desafía a CC y agradece la publicidad que hacen a su torneo internacional de fútbol

Aparentemente, resfriado, el líder del MAS relató que los juegos plurinacionales son exigidos por la juventud de la región, “incluso unos muchachos me amenazaron con bloqueo de caminos si no se realiza”, aseveró. “Ya no estamos en etapa recreativa. Ya es competitivo”, complementó y señaló que, por eso, este torneo es un paso adelante.