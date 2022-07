Evo Morales saluda que Arce instruya investigar denuncia de “narcoaportes”

El jefe del MAS, Evo Morales, “saludó” este martes la iniciativa del presidente Luis Arce de instruir la investigación de “narcoaportes” a esa organización política, una denuncia que fue presentada la semana pasada por el diputado Rolando Cuéllar (MAS), y pidió investigar otros casos más de presunta protección al narcotráfico en el país.

Fuente: Brújula Digital

“Saludamos que nuestro hermano presidente @LuchoXBolivia instruya investigar las falsas denuncias de supuesto financiamiento ilegal al MAS-IPSP. Que se investigue de cara al pueblo y con total transparencia ese y otros casos de audios, volteo de droga y protección al narcotráfico”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.

“Estamos seguros que se comprobará la falsedad y pediremos sanciones con todo el peso de la ley contra quienes intentan destruir al MAS-IPSP. Pedimos a nuestra militancia mantenerse en estado de alerta ante los ataques internos y externos contra el instrumento político del pueblo”, acotó el jefe del MAS y expresidente del Estado.

Esta mañana, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que Arce instruyó la investigación de las denuncias de los llamados “narcoaportes” al MAS.

La semana pasada, el diputado Cuéllar difundió una carta que llevaba el membrete del MAS, en la que presuntamente el vicepresidente del MAS, Gerardo García, agradecía los aportes de Miguel Ángel Salazar Yavi, identidad falsa del narcotraficante José Miguel Farfán, aprehendido en 2019.

“De parte de nuestro presidente, hermano Evo Morales Ayma y la dirección nacional y todos sus dirigentes Del MAS-IPSP, agradecemos a nuestro hermano Miguel Ángel Salazar Yavi por las grandes contribuciones económicas que vienen realizando desde las elecciones del 2014 hasta el momento, porque gracias a sus generosas contribuciones pudimos solventar nuestras campañas en diferentes etapas electorales desde el 2014, y que todavía recibimos tan generosamente de su parte como un empresario prospero que contribuye al desarrollo de nuestra Bolivia”, se leía en la carta difundida por Cuéllar.

No obstante, tanto García como asambleístas del MAS advirtieron que esa carta es falsa, debido a que el membrete de la organización política no correspondía. García agregó que la firma que hay en el pie de ese documento no es la suya y que no conoce al citado narcotraficante.

En esta jornada, García presentó una denuncia penal en contra de Cuéllar por el delito de uso de instrumento falsificado y falsedad material. Indicó que exigirá que demuestre la autenticidad de esa carta.