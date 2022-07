Exdirector de la Felcc, absuelto del caso Eurochronos dice que el tribunal fue justo y que la Fiscalía hizo un “pésimo trabajo”

El exdirector de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gonzalo Medina, se pronunció tras ser absuelto de culpa junto con otros tres expolicías, que eran investigados por el atraco a la joyería Eurochonos en Santa Cruz.

“Acá la Fiscalía realizó un trabajo pésimo porque en misma acusación han insertado delitos de orden culposo por negligencia, impericia, inobservancia, pero en la misma acción insertan delitos dolosos, lo cual no pueden existir. Es como mezclar el agua con el aceite”, indicó Medina tras el veredicto.

Medina aseveró que no cometió ningún delito. “Hoy simplemente me sometí a un tribunal justo, y en justicia he sido declarado absuelto”, indicó.

El excoronel también se refirió a la parte civil del caso y señaló que éste “ha hecho un trabajo de adherirse al mal trabajo de la Fiscalía. No ha presentado absolutamente nada y solo sale a los medios de prensa y mentirles”, manifestó a los medios.

A casi cinco años del hecho, la justicia absolvió a cuatro de los seis uniformados procesados. En tanto, Edgar Huanquiri recibió una condena de seis años y seis meses y Roberto Ruíz, una sentencia de 10 años. Ambos fueron hallados culpables por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de deberes.

El 13 de julio del 2017 un grupo de delincuentes ingresó a asaltar Eurochronos. Durante la intervención policial y enfrentamiento con los atracadores, murió la gerente de esta empresa, Ana Lorena Tórres.

En un informe pericial policial conocido en septiembre de 2020 se estableció que hubo un uso irracional de armas de fuego por parte de uniformados y una tardanza en auxiliar a las víctimas del asalto.