Graves inundaciones dejan al menos 56 muertos en Irán

Las inundaciones repentinas que han afectado el sur de Irán tras una semana de intensas lluvias han dejado un saldo de 56 personas muertas. Además, el número de desaparecidos ha aumentado a 18, informó este sábado el titular de la Media Luna Roja de Irán, Mehdi Valipour, informa la agencia estatal de noticias IRNA.

Fuente: https://actualidad.rt.com

Valipour señaló que desde el 23 de julio, 21 provincias se han visto afectadas por las inundaciones, siendo Lorestán, Yazd y Teherán las más afectadas. Hasta el momento, indicó la organización, se ha proporcionado alojamiento a más de 3.700 personas y se ha rescatado a otras 2.500.

#Tehran_Province heavy #Rains and land slide in #Emamzadeh_Davood area, 9 injured, 4 died,100 relief worker and 10 rescue dogs teams and 20 operational vehicles deployed searching missing and rescuing effected. pic.twitter.com/0l928Sg1ib

— جمعیت هلال‌احمر ایران (@Iranian_RCS) July 28, 2022