La mujer acuchillada por su pareja en Palmasola señala que fue atacada cuando dormía

Noelia Toledo es la joven de 23 años que fue atacada con un cuchillo por parte de su pareja dentro del penal de Palmasola, en Santa Cruz, el fin de semana. Se encuentra hospitalizada con varias heridas y comentó que la hirió mientras ella dormía.

La joven ingresó al penal para visitar a su pareja, Ruddy Barrios, de 30 años, y se quedó dentro del recinto penitenciario.

Agregó que habían consumido bebidas alcohólicas y que se puso violento, que la mandó a dormir y botó a uno de sus compañeros del lugar donde estaban compartiendo.

“Me estaba durmiendo y él estaba borracho. Ya cuando sentí el cuchillo en mi espalda, me quería matar”, dijo Noelia, que está internada en el hospital Francés, y quien confirmó que este hecho ocurrió dentro del pabellón 25 sector varones de Palmasola.

“Le botó a su amigo, me mandó a dormir, me dijo que me vaya a dormir. Yo me dormí pesado y de ahí sentí el cuchillo, me empezó a acuchillar”, aclaró la víctima.

Por su parte, la madre de la víctima, Ana María Somosa, agregó que “yo sabía que ella se quedaba en el penal, que lo iba a visitar pero sobre su comportamiento no sabía. Pido justicia y espero que mi hija se recupere”, declaró.