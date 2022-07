La oposición y analistas creen que se busca inhabilitar a Reyes Villa como posible candidato presidencial

Una sentencia leve de un mes no implica que el acusado vaya a la cárcel.

Fuente: Brújula Digital

La sentencia de 30 días de cárcel para el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, por un caso de hace 25 años, fue tomado por dirigentes opositores y analistas como una manera de lograr una futura sentencia ejecutoriada que lo inhabilite como eventual candidatura presidencial.

Reyes Villa dijo anoche a la Red Uno que demostrará cómo los jueces están sometidos al poder político y advirtió que “todo tiene un límite”, mientras su defensa legal anunció que se apelará el fallo judicial. El burgomaestre dijo que la movida es un intento del oficialismo de separarlo de su cargo electo, así sea por corto tiempo.

Analistas señalaron que la persecución a los opositores también pretende cohesionar al masismo, aquejado por pugnas internas.

El Juzgado de Sentencia 5 del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba declaró culpable a Reyes Villa por incumplimiento de deberes en un caso de hace 25 años y lo sentenció a un mes de reclusión en el penal de San Sebastián. Reyes Villa fue sentenciado por un caso de expropiación de un bien inmueble, pero el alcalde ha señalado que los pagos establecidos entonces, que alcanzaron a 10.000 dólares, eran los correctos.

Una sentencia leve de un mes no implica que el acusado vaya a la cárcel.

El abogado constitucionalista Julio Veizaga explicó a Página Siete que Reyes Villa puede ser inhabilitado para las elecciones nacionales 2025. “Efectivamente, la Constitución indica que si existe una sentencia ejecutoriada no puede participar en un acto (eleccionario), pero como dije, la sentencia aún no fue ejecutoriada, todavía faltan otras instancias y no estamos aún dentro del calendario electoral. Falta mucho”, aseveró.