Líder de jubilados pide que el Procurador renuncie ‘por moral’ y sea procesado por el caso AFP Previsión

Luego de que un laudo arbitral ordenó a Bolivia indemnizar 105 millones de dólares por la nacionalización de la AFP Previsión, el secretario General de la Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, Rodolfo Ayala, manifestó que el procurador Wilfredo Chávez debe irse del cargo “por moral”, pero además pidió que se le procese por el delito de incumplimiento de deberes.

“Vamos a decir públicamente: que se vaya señor (Chávez) porque usted ha incumplido sus deberes y no ha protegido la plata de los bolivianos. Y esa plata no se puede irse así nada más. Yo creo que aquí no se puede trabajar con personas negligentes”, dijo Ayala.

La reacción surge después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) determinó que Bolivia no otorgó un trato justo a BBVA (administradora de la AFP Previsión) y tomó medidas arbitrarias en su contra, por lo cual ordenó el pago de indemnización más sus intereses.

El dirigente de jubilados indicó que el sector está declarado en emergencia y rechaza pagar la indemnización, tomando en cuenta que representa casi la mitad del total de los aportes.

“Se estaría yendo casi la mitad de lo que nosotros tenemos aportado. Son 220 millones que nosotros tenemos ahora depositados”, lamentó.

Ayala apuntó también la responsabilidad a exprocuradores que asumieron el caso, tomando en cuenta que al denuncia de BBVA es de 2018. Dijo que se debe hacer los procesos por incumplimiento de deberes.

“Aquí tenemos que ser responsables de nuestros actos, creo que aquí tienen que también ser procesados todos aquellos que han estado manejando nuestros recursos económicos”, agregó.

También reprochó la tardanza que existe en el sistema de software para que la Gestora asuma la responsabilidad de las AFP.