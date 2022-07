Marco Pumari es citado a declarar en calidad de testigo por el caso «Golpe I»

Fuente: lostiempos.com

«Lastimosamente se están buscando pretextos para poder mantenerlo en prisión, para seguir siendo el trofeo del Movimiento al Socialismo, para escarmentar a las voces disidente que protestamos en contra de un modelo caduco que ha manejado el país y el mensaje del compañero Marco, reunidos el día domingo, es de que no vamos a callarnos, no vamos a bajar los brazos, no nos vamos a doblegar ante estas intimidaciones», afirmó el jurista.

La toma de la declaración de Pumari está prevista para el viernes a las 10:00 am., en dependencias del Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo Cantumarca, del departamento de Potosí, donde el excívico guarda detención preventiva por la quema del Tribunal Electoral de Potosí de 2019.

Subía advirtió que se quiere involucrar a Pumari en el caso «Golpe I» para mantenerlo detenido, toda vez que a mediados de este mes fenece su detención preventiva por el caso de la quema.

En el caso «Golpe I» se investigan los hechos que llevaron a la renuncia de Evo Morales y la asunción de Jeanine Añez en 2019. Pumari fue los activistas cívicos que lideró el movimiento contra el expresidente.